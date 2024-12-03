Прогноз: к 2030 году рынок электронной коммерции вырастет в пять раз

По мнению аналитиков ВТБ, тренд на дальнейшее развитие электронной коммерции есть и с точки зрения доли, и по качеству сервисов. Например, требования к скорости доставки становятся все более жесткими. При этом омниканальность и улучшение клиентского опыта во всех каналах продаж сохраняют свою актуальность.