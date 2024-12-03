Прогноз: к 2030 году рынок электронной коммерции вырастет в пять раз

Posted 3 декабря, 06:29
Published 3 декабря, 06:29
Modified 3 декабря, 06:31
Updated 3 декабря, 06:31
По мнению аналитиков ВТБ, тренд на дальнейшее развитие электронной коммерции есть и с точки зрения доли, и по качеству сервисов. Например, требования к скорости доставки становятся все более жесткими. При этом омниканальность и улучшение клиентского опыта во всех каналах продаж сохраняют свою актуальность.
В среднесрочной перспективе участники рынка будут фокусироваться на:
Электронная коммерция получила сильный импульс к развитию в связи с пандемией COVID-19 и выросшей необходимостью в работе и потреблении из дома. Крупнейшие экосистемы и маркетплейсы страны стимулируют популярность услуги инвестициями в инфраструктуру сборки и доставки товаров, а также промоактивностью для продвижения продавцов, представленных на площадке.