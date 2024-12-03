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Posted 3 декабря, 06:29

Published 3 декабря, 06:29

Modified 3 декабря, 06:31

Updated 3 декабря, 06:31

Прогноз: к 2030 году рынок электронной коммерции вырастет в пять раз

Прогноз: к 2030 году рынок электронной коммерции вырастет в пять раз

3 декабря 2024, 06:29
Фото: Изображение Midjourney.
Объем рынка электронной коммерции в ближайшие пять лет увеличится в пять раз — до 35 трлн руб. Доля сегмента в общем обороте розничной торговли составит 40% против текущих 15%. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

По мнению аналитиков ВТБ, тренд на дальнейшее развитие электронной коммерции есть и с точки зрения доли, и по качеству сервисов. Например, требования к скорости доставки становятся все более жесткими. При этом омниканальность и улучшение клиентского опыта во всех каналах продаж сохраняют свою актуальность.

В среднесрочной перспективе участники рынка будут фокусироваться на:

  • Импортозамещении и развитии локальных российских брендов;
  • Развитии собственных торговых марок;
  • Внедрении собственных платежных решений, включая электронные кошельки и прочие банковские или квазибанковские продукты.

Электронная коммерция получила сильный импульс к развитию в связи с пандемией COVID-19 и выросшей необходимостью в работе и потреблении из дома. Крупнейшие экосистемы и маркетплейсы страны стимулируют популярность услуги инвестициями в инфраструктуру сборки и доставки товаров, а также промоактивностью для продвижения продавцов, представленных на площадке.

#Андрей Королев#Новости
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