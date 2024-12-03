«Письмо Деду Морозу и Снегурочке»: банкир написал письмо Минфину и ЦБ

Posted 3 декабря, 06:50
Published 3 декабря, 06:50
Modified 3 декабря, 06:52
Updated 3 декабря, 06:52
«Мальчик Дима из синей группы детского сада» рассказал, что в этом году он и другие ребята старались «вести себя хорошо, активно кредитовали российскую экономику, поддерживали бизнес и людей», и высказал несколько пожеланий: застраховать бюджет от рисков, эффективнее использовать фонд национального благосостояния для развития экономики, стабилизировать курс рубля.
— В начале уходящего года мы в нашем детском саду по традиции составили список целей и планов на год. У кого-то в списке была гайка космонавта Джанибекова, у кого-то — путешествие в Шанхай, у кого-то — звезда с неба. Гайку Джанибекова мы получили, в Шанхай съездили, а на звезду денег не хватило. Все дело в том, что мы рассчитывали на небольшой рост цен, где-то 4-4,5%, а получится повыше — 8,5-9%, — пишет топ-менеджер.
По мнению банкира, если ситуация повторится в 2025 г., то стремление к цели может обернуться переохлаждением экономики и ростом безработицы; при этом достижение показателя по снижению инфляции до желаемой величины Банком России можно и отодвинуть.
Еще одно пожелание в этом письме — поддержка рубля:
— Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда социолог спрашивал нас в прошлый раз про инфляцию, мы ждали, что цены подрастут на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше, они тоже обомлеют! Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку — охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться. Не проще ли стабилизировать курс — тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает.
Отдельно Дмитрий Пьянов отметил, что Банку России следует добавить ресурсов департаменту банковского регулирования, так как от появления идеи до ее реализации проходит слишком много времени. Если решать вопросы быстрее, то «целый банковский детский сад вздохнет с облегчением». Также зампред ВТБ попросил включить в бюджетное правило не только нефтегазовые, но и ненефтегазовые доходы бюджета. По его словам, «было бы здорово откладывать часть „сладостей“ на будущее», потому что иначе резкий рост расходов ведет к инфляции.
В завершение банкир поблагодарил адресатов за труды в уходящем году. Впрочем, «мальчик Дима» понимает, что к «Деду Морозу и Снегурочке» стоит очередь и не все пожелания сбудутся, но — надеется на лучшее.