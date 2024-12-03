«Письмо Деду Морозу и Снегурочке»: банкир написал письмо Минфину и ЦБ

Отдельно Дмитрий Пьянов отметил, что Банку России следует добавить ресурсов департаменту банковского регулирования, так как от появления идеи до ее реализации проходит слишком много времени. Если решать вопросы быстрее, то «целый банковский детский сад вздохнет с облегчением». Также зампред ВТБ попросил включить в бюджетное правило не только нефтегазовые, но и ненефтегазовые доходы бюджета. По его словам, «было бы здорово откладывать часть „сладостей“ на будущее», потому что иначе резкий рост расходов ведет к инфляции.