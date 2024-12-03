Новый тип пневмонии выявили в Башкирии

В пульмонологическом отделении находилась на лечении 52-летняя женщина с диагнозом правосторонняя полисегментарная внебольничная пневмония. Во время ее пребывания в больнице её дочь также была госпитализирована с аналогичным диагнозом. При проведении исследований у обеих пациенток был выявлен один и тот же возбудитель — Mycoplasma pneumoniae. Для этих женщин была подобрана специфическая антибактериальная терапия, на фоне которой обе успешно перенесли заболевание без осложнений. Чаще всего такой вариант пневмонии очень устойчив к антибиотикам — врачам сложно подобрать верный способ лечения.