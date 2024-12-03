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Posted 3 декабря, 08:51

Published 3 декабря, 08:51

Modified 3 декабря, 08:54

Updated 3 декабря, 08:54

Новый тип пневмонии выявили в Башкирии

Новый тип пневмонии выявили в Башкирии

3 декабря 2024, 08:51
Фото: mkset.ru.
Микоплазменный вариант распространенной в холодное время года болезни легких отличается яркими симптомами и устойчивостью к антибиотикам, сообщил во вторник, главный врач больницы в Стерлитамаке Радик Надыргулов.

Зимой медики отмечают рост случаев заболеваний пневмонией. И.о. заведующей пульмонологическим отделением уфимской городской больницы № 21 Инна Гражданкина рассказала UfaTime.ru о случае внебольничной пневмонии, вызванной Mycoplasma pneumoniae.

В пульмонологическом отделении находилась на лечении 52-летняя женщина с диагнозом правосторонняя полисегментарная внебольничная пневмония. Во время ее пребывания в больнице её дочь также была госпитализирована с аналогичным диагнозом. При проведении исследований у обеих пациенток был выявлен один и тот же возбудитель — Mycoplasma pneumoniae. Для этих женщин была подобрана специфическая антибактериальная терапия, на фоне которой обе успешно перенесли заболевание без осложнений. Чаще всего такой вариант пневмонии очень устойчив к антибиотикам — врачам сложно подобрать верный способ лечения.

Главный врач больницы в Стерлитамаке Радик Надыргулов в соцсетях отметил, что микоплазменные пневмонии сопровождаются затяжным кашлем, болями в груди и бронхообструкцией. Именно поэтому необходимо индивидуально подходить к процессу лечения, включая антибактериальную терапию, небулайзерное лечение, физиотерапию и лечебную физкультуру.

Для профилактики заболевания врач рекомендует использовать маски, проветривать помещения, избегать скоплений людей и проводить влажную уборку.

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Mycoplasma pneumoniae — это вид бактерий, относящийся к классу Mollicutes. Благодаря своим небольшим размерам они способны легко проникать в клетки и вызывать воспаление. Кроме того, из-за отсутствия клеточной стенки микоплазмы обладают устойчивостью к антибиотикам, которые действуют на её разрушение. Обычно микоплазмы поражают органы дыхательной системы и могут вызвать микоплазменную пневмонию у детей старше четырёх лет и у взрослых.

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