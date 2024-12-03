Новый тип пневмонии выявили в Башкирии

Posted 3 декабря, 08:51
Published 3 декабря, 08:51
Modified 3 декабря, 08:54
Updated 3 декабря, 08:54
Зимой медики отмечают рост случаев заболеваний пневмонией. И.о. заведующей пульмонологическим отделением уфимской городской больницы № 21 Инна Гражданкина рассказала UfaTime.ru о случае внебольничной пневмонии, вызванной Mycoplasma pneumoniae.
В пульмонологическом отделении находилась на лечении 52-летняя женщина с диагнозом правосторонняя полисегментарная внебольничная пневмония. Во время ее пребывания в больнице её дочь также была госпитализирована с аналогичным диагнозом. При проведении исследований у обеих пациенток был выявлен один и тот же возбудитель — Mycoplasma pneumoniae. Для этих женщин была подобрана специфическая антибактериальная терапия, на фоне которой обе успешно перенесли заболевание без осложнений. Чаще всего такой вариант пневмонии очень устойчив к антибиотикам — врачам сложно подобрать верный способ лечения.
Главный врач больницы в Стерлитамаке Радик Надыргулов в соцсетях отметил, что микоплазменные пневмонии сопровождаются затяжным кашлем, болями в груди и бронхообструкцией. Именно поэтому необходимо индивидуально подходить к процессу лечения, включая антибактериальную терапию, небулайзерное лечение, физиотерапию и лечебную физкультуру.
Для профилактики заболевания врач рекомендует использовать маски, проветривать помещения, избегать скоплений людей и проводить влажную уборку.
Mycoplasma pneumoniae — это вид бактерий, относящийся к классу Mollicutes. Благодаря своим небольшим размерам они способны легко проникать в клетки и вызывать воспаление. Кроме того, из-за отсутствия клеточной стенки микоплазмы обладают устойчивостью к антибиотикам, которые действуют на её разрушение. Обычно микоплазмы поражают органы дыхательной системы и могут вызвать микоплазменную пневмонию у детей старше четырёх лет и у взрослых.