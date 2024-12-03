Нашествие пеликанов в Башкирии — мнение учёного

По мнению учёного, птицы могли оказаться в Учалинском районе в связи с тем, что там берёт своё начало река Урал — она, в свою очередь, является крупной рекой Каспийского баасейна, именно на подобных водотоках гнездятся пеликаны. Зимуют же эти сравнительно немногочисленные птицы на южном берегу Каспия — в Иране и Туркмении, реже — в Пакистане.