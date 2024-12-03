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Posted 3 декабря, 17:41

Published 3 декабря, 17:41

Modified 3 декабря, 20:07

Updated 3 декабря, 20:07

В Башкирии удивлены большим количеством пеликанов

Нашествие пеликанов в Башкирии — мнение учёного

3 декабря 2024, 17:41
Фото: 1MI.

В Башкирии удивлены большим количеством пеликанов

Сюжет
Экология
В Республике Башкортостан в 2024 году стали чаще замечать редких птиц — узнали у эксперта, о чём это может говорить.

Где в Башкирии водятся пеликаны

Множество видов водоплавающих птиц стаями часто навещают Давлекановский район Башкирии, а именно — озеро Аслыкуль. Связано это с тем, что водоём является бессточным. Облюбили это озеро также пеликаны.

Однако в 2024 году этих редких для Башкирии птиц встречали и в более нетипичных локациях.

«Нашествие» пеликанов на Урале

В конце ноября 2024 года одинокая птица посетила Учалинский район Башкирии — нетипичный для региона гость поселился на поляне в селе Ахуново. Местные жители заметили странности в его поведении — пеликан долгое время не улетал со своего места, а от всех угощений отказывался.

В башкирском селе поселился пеликан
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Летом 2024 года пеликана заметили в том же районе — но уже в деревне Батталово. Птица плавала вдоль берега вместе с гусями из местных хозяйств.

Стаю редких кудрявых пеликанов заметили в ноябре 2024 года также в Оренбуржье. Редких для этой локации птиц засняли местные рыбаки.

Фото: t.me/kumertau

Откуда пеликаны в Башкирии

Редакция пообщалась с Айдаром Нигматзяновым — ассистентом кафедры биологии и экологии Института природы и человека Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ).

По мнению учёного, птицы могли оказаться в Учалинском районе в связи с тем, что там берёт своё начало река Урал — она, в свою очередь, является крупной рекой Каспийского баасейна, именно на подобных водотоках гнездятся пеликаны. Зимуют же эти сравнительно немногочисленные птицы на южном берегу Каспия — в Иране и Туркмении, реже — в Пакистане.

— Птицы, путешествуя в летний период времени по бассейну реки, оказались в ее верховье. Поэтому пеликан, найденный в Учалинском районе, мог путешествовать вдоль реки Урал, а по возвращении на зимовку — сбиться с курса из-за сильных ветров, оказавшись в наших краях.

Если заблудившаяся птица не боится людей — можно подкормить её рыбой. А лучшим решением будет сообщить обо всём службам спасения животных.

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