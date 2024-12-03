На повестке Курултая: что будут обсуждать депутаты 4 декабря

Posted 3 декабря, 19:00
Published 3 декабря, 19:00
Modified 3 декабря, 19:48
Updated 3 декабря, 19:48
Первыми работу начнут парламентарии из комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Народные избранники рассмотрят поправки в законы о соцобслуживании, содействии занятости и похоронном деле. Депутаты также заслушают доклад о деятельности профильного комитета в осеннюю сессию и предложения по работе на будущую весеннюю сессию.
Вслед начнут заседание члены комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. У них на повестке будут стоять изменения в законах «об обсуждении законопроектов», обращениях граждан и референдумах.
Комитет по государственному строительству заслушает доклад о положении дел в сфере организации местного самоуправления, а также поправки в законы о Конституционном совете и статусе депутата.
Ранее Mkset сообщал о том, глава Башкирии Радий Хабиров провёл «Прямую линию» и ответил на вопросы граждан, общественников и журналистов.