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Posted 3 декабря, 19:00

Published 3 декабря, 19:00

Modified 3 декабря, 19:48

Updated 3 декабря, 19:48

В Башкирии меняют статус депутатов

На повестке Курултая: что будут обсуждать депутаты 4 декабря

3 декабря 2024, 19:00
Фото: 1MI.

В Башкирии меняют статус депутатов

Сюжет
Радий Хабиров
Госсобрание Башкортоста опубликовало программу заседаний на среду, 4 декабря.

Первыми работу начнут парламентарии из комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Народные избранники рассмотрят поправки в законы о соцобслуживании, содействии занятости и похоронном деле. Депутаты также заслушают доклад о деятельности профильного комитета в осеннюю сессию и предложения по работе на будущую весеннюю сессию.

Вслед начнут заседание члены комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. У них на повестке будут стоять изменения в законах «об обсуждении законопроектов», обращениях граждан и референдумах.

Комитет по государственному строительству заслушает доклад о положении дел в сфере организации местного самоуправления, а также поправки в законы о Конституционном совете и статусе депутата.

«Прямая линия» с Хабировым: текстовая трансляция
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Ранее Mkset сообщал о том, глава Башкирии Радий Хабиров провёл «Прямую линию» и ответил на вопросы граждан, общественников и журналистов.

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