На повестке Курултая: что будут обсуждать депутаты 4 декабря

Первыми работу начнут парламентарии из комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Народные избранники рассмотрят поправки в законы о соцобслуживании, содействии занятости и похоронном деле. Депутаты также заслушают доклад о деятельности профильного комитета в осеннюю сессию и предложения по работе на будущую весеннюю сессию.