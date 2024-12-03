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Posted 3 декабря, 10:50

Published 3 декабря, 10:50

Modified 3 декабря, 11:11

Updated 3 декабря, 11:11

Проект развития Уфы оценили в ₽11 млн

Москвичи перестроят Уфу

3 декабря 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney.

Проект развития Уфы оценили в ₽11 млн

Разработкой городской инфраструктуры в Уфе займется ГАУ «Институт генплана Москвы», согласно конкурсу на сайте госзакупок во вторник, 3 декабря.

«Институт генплана Москвы» за ₽11,5 млн разработает программу развития социальной инфраструктуры Уфы. Программа, о которой идет речь, представляет собой план действий, нацеленный на улучшение социальной инфраструктуры в Уфе, то есть на развитие таких объектов, как школы, больницы, спортивные и культурные учреждения.

Она должна быть готова до конца 2025 года и включать несколько ключевых элементов:

  • Целевые показатели: это конкретные цифры, которые покажут, насколько хорошо обеспечены жители города различными необходимыми учреждениями. Например, это может быть количество новых детских садов или поликлиник, которые планируется построить за определенный период.
  • Запланированные инвестиционные проекты: тут перечисляются конкретные проекты, такие как строительство новых школ или реконструкция старых больниц. Каждый проект должен описывать, что именно будет сделано и почему это важно для города.
  • Сроки и этапы реализации программы: программа будет разбита на шаги — когда начнется строительство, сколько времени займет реконструкция, когда планируется ввод в эксплуатацию. Это помогает следить за тем, что все идет по плану.
  • Объемы и источники финансирования: в этом разделе указываются средства, которые понадобятся для реализации каждого проекта, а также откуда эти деньги будут взяты. Это могут быть средства из бюджета города, гранты или частные инвестиции. Например, если строят новую школу, может быть указано, что на это выделят деньги из городского бюджета и частные инвесторы.
  • Ожидаемые результаты: в конце программы должны быть прописаны результаты, которые планируется достичь. Например, улучшение доступа к образованию или увеличение количества спортивных объектов, что в итоге должно привести к улучшению жизни горожан.

Проектная программа — это подробная «дорожная карта» по улучшению жизни в Уфе, которая направлена на создание необходимых условий для жителей в самых разных сферах — от образования до здравоохранения.

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ГАУ «Институт Генплана Москвы» был основан в 1935 году и с тех пор стал одним из ведущих учреждений в России, занимающихся градостроительством и планированием городской инфраструктуры.

Институт активно участвует в разработке генпланов для множества городов России. Среди известных проектов Института можно выделить схему московского транспорта.

Также Институт активно использует современные технологии, такие как 3D-моделирование и геоинформационные системы, что позволяет создавать более точные и детализированные проекты. Его работа охватывает не только города, но и регионы страны, что подтверждает его репутацию и высокий уровень профессионализма.

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