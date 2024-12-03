Москвичи перестроят Уфу

Posted 3 декабря, 10:50
Published 3 декабря, 10:50
Modified 3 декабря, 11:11
Updated 3 декабря, 11:11
«Институт генплана Москвы» за ₽11,5 млн разработает программу развития социальной инфраструктуры Уфы. Программа, о которой идет речь, представляет собой план действий, нацеленный на улучшение социальной инфраструктуры в Уфе, то есть на развитие таких объектов, как школы, больницы, спортивные и культурные учреждения.
Она должна быть готова до конца 2025 года и включать несколько ключевых элементов:
Проектная программа — это подробная «дорожная карта» по улучшению жизни в Уфе, которая направлена на создание необходимых условий для жителей в самых разных сферах — от образования до здравоохранения.
ГАУ «Институт Генплана Москвы» был основан в 1935 году и с тех пор стал одним из ведущих учреждений в России, занимающихся градостроительством и планированием городской инфраструктуры.
Институт активно участвует в разработке генпланов для множества городов России. Среди известных проектов Института можно выделить схему московского транспорта.
Также Институт активно использует современные технологии, такие как 3D-моделирование и геоинформационные системы, что позволяет создавать более точные и детализированные проекты. Его работа охватывает не только города, но и регионы страны, что подтверждает его репутацию и высокий уровень профессионализма.