Малиновки на ветвях и блеск викторианской эры: украсьте елку в стиле Кейт Миддлтон

Posted 3 декабря, 12:34
Published 3 декабря, 12:34
Modified 3 декабря, 12:36
Updated 3 декабря, 12:36
Праздничное убранство дома — неотъемлемая часть подготовки к Рождеству. Британская королевская семья каждый год привлекает внимание своей роскошной, но при этом сдержанной и элегантной декоративной эстетикой. В этом стиле можно найти не только классические шары и мишуру, но и уникальные детали, которые делают их елки настоящими произведениями искусства.
Кейт Миддлтон, например, уделяет большое внимание символизму и качеству материалов. По словам дизайнера Хибе Хаттон, монархи предпочитают украшения, подчеркивающие связь с историей и природой. Малиновки, херувимы, короны и миниатюрные кареты — это те элементы, которые помогают привнести дух викторианской эпохи.
Одной из ключевых особенностей рождественских елок в резиденциях монархов являются изысканные банты из бархата и шелка. Их размещают на верхних и средних ветвях, чтобы создать многослойность и объем. Такой декор выглядит утонченно и подчеркивает традиционность. Бархатные банты можно сделать самостоятельно или приобрести в магазинах декора, где их стоимость варьируется от 200 до 500 рублей за штуку.
Этот яркий красный цветок, напоминающий звезду, добавляет праздничной атмосферы. Пуансеттию часто используют в сочетании с огоньками, чтобы выделить ее на фоне зелени. Искусственные пуансеттии стоят около 300–600 рублей за штуку и могут прослужить много лет.
Малиновка — символ Рождества в Великобритании. Эти маленькие декоративные фигурки символизируют тепло и радость. Можно найти украшения из стекла, ткани или дерева. Средняя цена одного изделия — от 400 до 800 рублей.
Декораторы рекомендуют добавлять элементы в викторианском стиле, такие как миниатюрные кареты, ангелы и короны. Такие украшения можно найти в специализированных магазинах или заказать у мастеров. Стоимость начинается от 500 рублей за штуку.
Королевская семья придает особое внимание выбору цветовой палитры для оформления рождественских елок, стремясь подчеркнуть сезонные и интерьерные особенности. В прошлом году доминирующими цветами стали красный и золотой, которые не только придают украшениям роскошный вид, но и символизируют тепло и радость праздника. Эти традиционные цвета идеально сочетаются с классическими интерьерами замков и дворцов, создавая атмосферу величия и уюта.
В Виндзорском замке уже была установлена главная рождественская ель высотой шесть метров, привезенная из Норвегии. Эта красавица украшена золотыми и красными шарами, которые гармонично дополняют ее естественную красоту и создают праздничное настроение.
Эксперты в области декора рекомендуют при украшении елок использовать разнообразие текстур и размеров игрушек. Мелкие украшения, такие как блестки, стразы и маленькие фигурки, помогают создать интересные акценты и добавить изысканности общему виду. В то же время крупные шары и светящиеся гирлянды придают ели объем и глубину, делая ее центральным элементом праздничного интерьера. Соблюдение этих принципов позволит не только красиво оформить ель, но и сделать праздник незабываемым для всех участников семейного торжества.
Декораторы подчеркивают, что елка должна выглядеть живой и уютной. Для этого можно использовать теплые огоньки или свечи. Однако, если свечи выглядят небезопасно, отличной заменой станут светодиодные гирлянды. Стоимость таких гирлянд — от 600 рублей.
— Огоньки подчеркивают красоту пуансеттии, а их цвет и форма не дают елке выглядеть слишком современно. Это баланс между стилем и историей, — делится секретом Хибе Хаттон.
Традиционно рождественская звезда венчает верхушку королевской елки. В Виндзорском замке, например, использована звезда Ордена Подвязки. Это символ преданности и чести. Для домашнего использования можно выбрать звезду из металла или стекла. Ее стоимость обычно начинается от 1000 рублей.
Рождественское оформление дома, как у королевской семьи, — это не только о декоре, но и о создании теплой атмосферы. Даже если нет возможности установить шестиметровую елку, небольшие элементы, такие как бархатные банты или фигурки малиновок, помогут передать дух праздника.
Ранее эксперты рассказали, почему черные смесители разрушают мечты о красивой ванной.