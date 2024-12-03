mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 12:34

Published 3 декабря, 12:34

Modified 3 декабря, 12:36

Updated 3 декабря, 12:36

Малиновки на ветвях и блеск викторианской эры: украсьте елку в стиле Кейт Миддлтон

Малиновки на ветвях и блеск викторианской эры: украсьте елку в стиле Кейт Миддлтон

3 декабря 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney. Малиновки на ветвях и блеск викторианской эры: украсьте елку в стиле Кейт Миддлтон
С приходом декабря все больше людей начинают украшать дома к праздникам. Хочется создать особую атмосферу, вдохновленную аристократическим шиком. Как это делают британские монархи, расскажем в нашем материале.

Праздничное убранство дома — неотъемлемая часть подготовки к Рождеству. Британская королевская семья каждый год привлекает внимание своей роскошной, но при этом сдержанной и элегантной декоративной эстетикой. В этом стиле можно найти не только классические шары и мишуру, но и уникальные детали, которые делают их елки настоящими произведениями искусства.

Кейт Миддлтон, например, уделяет большое внимание символизму и качеству материалов. По словам дизайнера Хибе Хаттон, монархи предпочитают украшения, подчеркивающие связь с историей и природой. Малиновки, херувимы, короны и миниатюрные кареты — это те элементы, которые помогают привнести дух викторианской эпохи.

Королевские акценты: основные детали

1. Бархатные банты и шелковые ленты.

Одной из ключевых особенностей рождественских елок в резиденциях монархов являются изысканные банты из бархата и шелка. Их размещают на верхних и средних ветвях, чтобы создать многослойность и объем. Такой декор выглядит утонченно и подчеркивает традиционность. Бархатные банты можно сделать самостоятельно или приобрести в магазинах декора, где их стоимость варьируется от 200 до 500 рублей за штуку.

Бархатные банты и шелковые ленты.Бархатные банты и шелковые ленты.
Бархатные банты и шелковые ленты.. Фото: Daily Mail

2. Пуансеттия — цветок Рождества.

Этот яркий красный цветок, напоминающий звезду, добавляет праздничной атмосферы. Пуансеттию часто используют в сочетании с огоньками, чтобы выделить ее на фоне зелени. Искусственные пуансеттии стоят около 300–600 рублей за штуку и могут прослужить много лет.

3. Украшения в виде птиц.

Малиновка — символ Рождества в Великобритании. Эти маленькие декоративные фигурки символизируют тепло и радость. Можно найти украшения из стекла, ткани или дерева. Средняя цена одного изделия — от 400 до 800 рублей.

4. Исторические мотивы.

Декораторы рекомендуют добавлять элементы в викторианском стиле, такие как миниатюрные кареты, ангелы и короны. Такие украшения можно найти в специализированных магазинах или заказать у мастеров. Стоимость начинается от 500 рублей за штуку.

ПуансеттияПуансеттия
Пуансеттия. Фото: Daily Mail

Вдохновение в деталях

Королевская семья придает особое внимание выбору цветовой палитры для оформления рождественских елок, стремясь подчеркнуть сезонные и интерьерные особенности. В прошлом году доминирующими цветами стали красный и золотой, которые не только придают украшениям роскошный вид, но и символизируют тепло и радость праздника. Эти традиционные цвета идеально сочетаются с классическими интерьерами замков и дворцов, создавая атмосферу величия и уюта.

В Виндзорском замке уже была установлена главная рождественская ель высотой шесть метров, привезенная из Норвегии. Эта красавица украшена золотыми и красными шарами, которые гармонично дополняют ее естественную красоту и создают праздничное настроение.

Эксперты в области декора рекомендуют при украшении елок использовать разнообразие текстур и размеров игрушек. Мелкие украшения, такие как блестки, стразы и маленькие фигурки, помогают создать интересные акценты и добавить изысканности общему виду. В то же время крупные шары и светящиеся гирлянды придают ели объем и глубину, делая ее центральным элементом праздничного интерьера. Соблюдение этих принципов позволит не только красиво оформить ель, но и сделать праздник незабываемым для всех участников семейного торжества.

Вдохновение в деталяхВдохновение в деталях
Вдохновение в деталях. Фото: Daily Mail

Простой способ добавить королевского шика

Декораторы подчеркивают, что елка должна выглядеть живой и уютной. Для этого можно использовать теплые огоньки или свечи. Однако, если свечи выглядят небезопасно, отличной заменой станут светодиодные гирлянды. Стоимость таких гирлянд — от 600 рублей.

— Огоньки подчеркивают красоту пуансеттии, а их цвет и форма не дают елке выглядеть слишком современно. Это баланс между стилем и историей, — делится секретом Хибе Хаттон.

Завершающий штрих

Традиционно рождественская звезда венчает верхушку королевской елки. В Виндзорском замке, например, использована звезда Ордена Подвязки. Это символ преданности и чести. Для домашнего использования можно выбрать звезду из металла или стекла. Ее стоимость обычно начинается от 1000 рублей.

Рождественское оформление дома, как у королевской семьи, — это не только о декоре, но и о создании теплой атмосферы. Даже если нет возможности установить шестиметровую елку, небольшие элементы, такие как бархатные банты или фигурки малиновок, помогут передать дух праздника.

Готовим дом к празднику: новогодний подсвечник-домик из глины своими руками
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему ноябрьская ёлка разрушает счастье! Причины, о которых молчатПрощай, белый мрамор! Чем теперь украшают роскошные дома?Красиво, но бесполезно: какие элементы интерьера доведут вас до слез
#Ольга Харина#Новый год#Искусство и дизайн#Все материалы авторов#Дизайн-проект#КЦ#Дом и сад#Дизайн#Елки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика