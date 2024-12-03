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Posted 3 декабря, 07:31

Published 3 декабря, 07:31

Modified 3 декабря, 07:52

Updated 3 декабря, 07:52

Соседки подрались из-за песен «Короля и Шута» в Уфе

Любительницу тишины околдовали кулаки фанатки группы «Король и Шут» в Уфе

3 декабря 2024, 07:31
Фото: mkset.ru.

Соседки подрались из-за песен «Короля и Шута» в Уфе

Настоящий панк-баттл разгорелся в одной из уфимских многоэтажек. Для антифантки группы «Король и шут» баталия закончилась в травмпункте, сообщил телеграм-канал «Mash Batash» во вторник, 3 декабря.

Жительница уфимской многоэтажки Елена, любительница тишины и порядка, столкнулась с бескомпромиссной семьей сверху, которая решила, что «по вечерам танцевать у соседа — это святое дело». Врубающие на полную мощность песни про лесника и куклу колдуна соседи, видимо, решили познакомить с творчеством любимой группы весь дом.

Когда грохот стал невыносимым, Елена решила действовать решительно и, словно герой из песни «Короля и Шута», пошла устраивать разборки. Однако в ответ на просьбы о тишине соседка, наслаждающаяся хитами подмосковной «панк-кабаре», сразила женщину кулаками. Елена осталась с синяком и вырванным клочком волос.

Видео: tg/«Mash Batash».
— Я хотела сказать, чтобы они не шумели, что вторую ночь я не выдержу, что даже беруши уже не помогают. На что открывается дверь, и меня просто хватают за волосы и начинают бить. На следующий день я поехала в судмедэкспертизу, сняла вот эти побои. А это все, опять же, продолжается, — комментирует ситуация пострадавшая любительница тишины.

Однако фанатка «Короля и Шута» утверждает, что битва началась именно с нападения Елены, мол, соседка сама пришла требовать тишину с кулаками.

Волноваться, конечно, не стоит: врачи утверждают, что синяки — это всего лишь колдовство непостоянства. Только вот полицию, куда пострадавшая Елена написала заявление, приобщить к панк-искусству будет сложновато.

Ранее Mkset рассказал, что делать, если полиция не усмиряет громких соседей.

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