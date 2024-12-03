Любительницу тишины околдовали кулаки фанатки группы «Король и Шут» в Уфе

Жительница уфимской многоэтажки Елена, любительница тишины и порядка, столкнулась с бескомпромиссной семьей сверху, которая решила, что «по вечерам танцевать у соседа — это святое дело». Врубающие на полную мощность песни про лесника и куклу колдуна соседи, видимо, решили познакомить с творчеством любимой группы весь дом.