Любительницу тишины околдовали кулаки фанатки группы «Король и Шут» в Уфе

Posted 3 декабря, 07:31
Published 3 декабря, 07:31
Modified 3 декабря, 07:52
Updated 3 декабря, 07:52
Жительница уфимской многоэтажки Елена, любительница тишины и порядка, столкнулась с бескомпромиссной семьей сверху, которая решила, что «по вечерам танцевать у соседа — это святое дело». Врубающие на полную мощность песни про лесника и куклу колдуна соседи, видимо, решили познакомить с творчеством любимой группы весь дом.
Когда грохот стал невыносимым, Елена решила действовать решительно и, словно герой из песни «Короля и Шута», пошла устраивать разборки. Однако в ответ на просьбы о тишине соседка, наслаждающаяся хитами подмосковной «панк-кабаре», сразила женщину кулаками. Елена осталась с синяком и вырванным клочком волос.
— Я хотела сказать, чтобы они не шумели, что вторую ночь я не выдержу, что даже беруши уже не помогают. На что открывается дверь, и меня просто хватают за волосы и начинают бить. На следующий день я поехала в судмедэкспертизу, сняла вот эти побои. А это все, опять же, продолжается, — комментирует ситуация пострадавшая любительница тишины.
Однако фанатка «Короля и Шута» утверждает, что битва началась именно с нападения Елены, мол, соседка сама пришла требовать тишину с кулаками.
Волноваться, конечно, не стоит: врачи утверждают, что синяки — это всего лишь колдовство непостоянства. Только вот полицию, куда пострадавшая Елена написала заявление, приобщить к панк-искусству будет сложновато.
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