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Posted 3 декабря, 14:01

Published 3 декабря, 14:01

Modified 3 декабря, 14:03

Updated 3 декабря, 14:03

Как не превратить свою дачу в подарок для грабителей: лавные ошибки дачников

Как не превратить свою дачу в подарок для грабителей: главные ошибки дачников

3 декабря 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney. Как не превратить свою дачу в подарок для грабителей: лавные ошибки дачников
Зимой многие дачные участки остаются без присмотра, превращаясь в легкую цель для злоумышленников. Владельцы ищут простые и бюджетные решения, чтобы обезопасить имущество, но далеко не все из них работают. Более того, некоторые популярные советы не только неэффективны, но и опасны.

Вопрос безопасности в зимний период особенно актуален для владельцев дач. Установить сигнализацию или камеры видеонаблюдения — вариант надежный, но дорогостоящий. Поэтому нередко появляются идеи использовать более экономичные и, на первый взгляд, хитрые способы отпугивания воров. Однако не все из них выполняют свою функцию. Разберем три самых часто встречающихся совета, которые лучше не брать на вооружение.

1. Муляжи камер: обман, который легко раскрыть

Муляжи камер привлекают своей ценой и простотой установки. Кажется, что такой «гаджет» может отпугнуть вора, создав видимость контроля. Но злоумышленники, особенно те, кто давно специализируется на кражах с дач, легко распознают подделку.

— Есть множество признаков, по которым фальшивые камеры легко вычислить — отсутствие проводов, неподвижность объектива или неподходящее место крепления, — предупреждают специалисты канала «Садоеж»

Такие муляжи действительно могут смутить случайного прохожего, но для опытного вора это лишь знак, что на участке нет настоящей охранной системы.

Если уж тратиться на камеры, лучше выбрать недорогие, но настоящие устройства с датчиками движения. Они не только фиксируют активность, но и могут отправить уведомление владельцу. Цены на простые модели начинаются от 3-4 тысяч рублей, что вполне доступно по сравнению с рисками.

Муляжи камер: обман, который легко раскрытьМуляжи камер: обман, который легко раскрыть
Муляжи камер: обман, который легко раскрыть. Фото: Изображение Midjourney

2. Ловушки над дверью: опасный «дедовский» метод

Идея установить над дверью что-то тяжелое, чтобы оно упало на вора, может показаться эффективной. Но в реальности это не только небезопасно, но и незаконно. Любая такая ловушка может обернуться серьезными травмами для любого, кто зайдет на участок — будь то злоумышленник, случайный прохожий или даже сосед.

Вы можете навредить не только вору, но и себе, если будете отвечать за причиненный вред в суде. Вместо таких методов лучше подумать о легальных способах защиты, которые обеспечат спокойствие, а не создадут дополнительные проблемы.

3. Решетки на окнах: если не везде, то бесполезно

Решетки на окнах — классический способ защиты дома. Но часто владельцы дач ограничиваются лишь первым этажом, полагая, что этого достаточно. При этом на участке могут остаться лестницы или другие предметы, с помощью которых легко добраться до незащищенных окон на втором этаже.

— Ставить решетки только на первом этаже бессмысленно, если на участке лежит лестница. У воров впереди вся зима, чтобы найти способы проникновения, — подчеркивают эксперты.

Чтобы защита работала, решетки нужно устанавливать на всех этажах и с разных сторон дома. Средняя цена за установку одной решетки варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, но этот вклад будет оправдан.

Решетки на окнахРешетки на окнах
Решетки на окнах. Фото: Изображение Midjourney

Какие способы действительно работают?

Если вы хотите обезопасить дачу зимой, лучше всего подходят современные технологии.

  • Камеры с датчиками движения — одно из самых функциональных решений. Они фиксируют движение и могут отправлять уведомления на телефон. Средняя стоимость одной камеры с базовыми функциями — около 4-6 тысяч рублей.
  • Сигнализация — надежный вариант для тех, кто готов вложиться в спокойствие. Простая сигнализация для дачи стоит от 10 тысяч рублей, а подключение к охранному пульту — от 15 тысяч рублей в год.
  • Имитаторы присутствия — устройства, которые включают свет или телевизор в случайное время, создавая видимость, что в доме кто-то есть. Цена на такие устройства начинается от 2 тысяч рублей.
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