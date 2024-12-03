Как не превратить свою дачу в подарок для грабителей: главные ошибки дачников

Posted 3 декабря, 14:01
Published 3 декабря, 14:01
Modified 3 декабря, 14:03
Updated 3 декабря, 14:03
Вопрос безопасности в зимний период особенно актуален для владельцев дач. Установить сигнализацию или камеры видеонаблюдения — вариант надежный, но дорогостоящий. Поэтому нередко появляются идеи использовать более экономичные и, на первый взгляд, хитрые способы отпугивания воров. Однако не все из них выполняют свою функцию. Разберем три самых часто встречающихся совета, которые лучше не брать на вооружение.
Муляжи камер привлекают своей ценой и простотой установки. Кажется, что такой «гаджет» может отпугнуть вора, создав видимость контроля. Но злоумышленники, особенно те, кто давно специализируется на кражах с дач, легко распознают подделку.
— Есть множество признаков, по которым фальшивые камеры легко вычислить — отсутствие проводов, неподвижность объектива или неподходящее место крепления, — предупреждают специалисты канала «Садоеж»
Такие муляжи действительно могут смутить случайного прохожего, но для опытного вора это лишь знак, что на участке нет настоящей охранной системы.
Если уж тратиться на камеры, лучше выбрать недорогие, но настоящие устройства с датчиками движения. Они не только фиксируют активность, но и могут отправить уведомление владельцу. Цены на простые модели начинаются от 3-4 тысяч рублей, что вполне доступно по сравнению с рисками.
Идея установить над дверью что-то тяжелое, чтобы оно упало на вора, может показаться эффективной. Но в реальности это не только небезопасно, но и незаконно. Любая такая ловушка может обернуться серьезными травмами для любого, кто зайдет на участок — будь то злоумышленник, случайный прохожий или даже сосед.
Вы можете навредить не только вору, но и себе, если будете отвечать за причиненный вред в суде. Вместо таких методов лучше подумать о легальных способах защиты, которые обеспечат спокойствие, а не создадут дополнительные проблемы.
Решетки на окнах — классический способ защиты дома. Но часто владельцы дач ограничиваются лишь первым этажом, полагая, что этого достаточно. При этом на участке могут остаться лестницы или другие предметы, с помощью которых легко добраться до незащищенных окон на втором этаже.
— Ставить решетки только на первом этаже бессмысленно, если на участке лежит лестница. У воров впереди вся зима, чтобы найти способы проникновения, — подчеркивают эксперты.
Чтобы защита работала, решетки нужно устанавливать на всех этажах и с разных сторон дома. Средняя цена за установку одной решетки варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, но этот вклад будет оправдан.
Если вы хотите обезопасить дачу зимой, лучше всего подходят современные технологии.
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