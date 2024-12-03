Как не превратить свою дачу в подарок для грабителей: главные ошибки дачников

Вопрос безопасности в зимний период особенно актуален для владельцев дач. Установить сигнализацию или камеры видеонаблюдения — вариант надежный, но дорогостоящий. Поэтому нередко появляются идеи использовать более экономичные и, на первый взгляд, хитрые способы отпугивания воров. Однако не все из них выполняют свою функцию. Разберем три самых часто встречающихся совета, которые лучше не брать на вооружение.