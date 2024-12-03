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Posted 3 декабря, 10:27

Published 3 декабря, 10:27

Modified 3 декабря, 11:31

Updated 3 декабря, 11:31

Как из этого выросло это: тест по детским фото vip-персон Уфы

Как из этого выросло это: тест по детским фото vip-персон Уфы

3 декабря 2024, 10:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Представителей башкортостанской элиты на их детских фотографиях порой попросту не узнать. Сможете ли вы отгадать, кто изображён на снимках из их семейных архивов?
#Уфа#Тесты#Дети#Башкортостан#Чиновник#Новости Башкирии#Новости Уфы#Фотографии#ВИП
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