Хабиров прокомментировал слухи об отставке

Глава региона акцентировал внимание на том, что привык к слухам и призвал всех к спокойной работе: «Уже пора всем привыкнуть к тому, что я никуда не ухожу». Он отметил, что его оппоненты могут быть как внутри Башкирии, так и за ее пределами, в том числе и в контексте его позиции по отношению к режиму Зеленского. «Я враг для режима Зеленского», — подчеркнул Хабиров, отметив, что не знает, откуда именно возникают сплетни о его отставке.