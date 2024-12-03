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Posted 3 декабря, 15:25

Published 3 декабря, 15:25

Modified 3 декабря, 20:27

Updated 3 декабря, 20:27

Хабиров прокомментировал слухи об отставке

Хабиров прокомментировал слухи об отставке

3 декабря 2024, 15:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Радий Хабиров
Радий Хабиров прокомментируй слухи о своей отставке во время «Прямой линии» во вторник, 3 декабря.

«Слухам верить нельзя никогда, они мешают жить», — подчеркнул Хабиров, добавив, что слухи начали циркулировать на второй день после того, как он стал главой региона в октябре 2018. Он охарактеризовал этот процесс как естественный и даже отмечал, что некоторые люди могут получать удовольствие от обсуждения его потенциального ухода из власти.

«Есть определенный стереотип, что если человека наградили, то он обязан уйти. Но тогда бы мне следовало покинуть пост намного раньше», — отметил он, намекая на интенсивные разговоры о возможной смене власти. По словам Хабирова, такая информация может быть запущена некоторыми силами, стремящимися к дестабилизации в Башкирии.

Глава региона акцентировал внимание на том, что привык к слухам и призвал всех к спокойной работе: «Уже пора всем привыкнуть к тому, что я никуда не ухожу». Он отметил, что его оппоненты могут быть как внутри Башкирии, так и за ее пределами, в том числе и в контексте его позиции по отношению к режиму Зеленского. «Я враг для режима Зеленского», — подчеркнул Хабиров, отметив, что не знает, откуда именно возникают сплетни о его отставке.

Таким образом, Радий Хабиров в очередной раз подтвердил свою приверженность к занимаемой должности и выразил уверенность, что будет продолжать работу на благо Башкортостана, несмотря на слухи и спекуляции. Напомним, что слухи от отставке Хабирова начали муссироваться в начале ноября 2024 года — через два месяца после переизбрания на пост главы Башкирии. Уход Хабирова начали обсуждать на фоне громких коррупционных арестов и вызова в Кремль. Как выяснилось, там гостя из Башкирии не ругали, а хвалили.

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