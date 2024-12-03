Хабиров откроет зоопарк в Уфе

Это общественное пространство было благоустроено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» из нацпроекта «Жильё и городская среда», а также программы «Парки Уфы». Для модернизации территории было выделено свыше 386 миллионов рублей, из которых 220 миллионов — из федерального бюджета, 147 миллионов — из регионального и 19 миллионов — из местного.