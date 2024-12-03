Хабиров откроет зоопарк в Уфе

Posted 3 декабря, 08:21
Published 3 декабря, 08:21
Modified 3 декабря, 08:56
Updated 3 декабря, 08:56
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил рекреационную зону в Советском районе Уфы утром во вторник, 3 декабря. Точка осмотра — парк Лесоводов, который благоустраивали по наказам уфимцев еще с 2021 года. Сроки сдачи объекта постоянно смещали — и вот, это всё же произошло. В лесопарке Радий Хабиров также осмотрел площадку вольерного хозяйства, где планируется создание современного зоопарка.
Главный лесничий муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз» Максим Щербаков представил концепцию проекта. На территории в 11 гектаров будут организованы зоны для 130 различных животных и птиц. Здесь появятся контактный зоопарк, образовательные площадки и амфитеатр для культурных мероприятий.
— По парку Лесоводов было много жалоб от жителей Уфы. Просили благоустроить территорию, сделать её опрятной и красивой. При этом важно было сохранить самобытность парка. Это у нас получилось. Теперь мы начинаем здесь ещё один проект, которым я буду заниматься лично — Уфимский зоопарк. Мы не ставим задачу собирать здесь животных со всего мира. Важно создать для них максимально комфортные условия. Это большой проект, рассчитанный на несколько лет, — отметил Радий Хабиров. — В целом нам ещё есть над чем работать. В Уфе приступаем к благоустройству парка имени Ленина. Кроме того, продолжим обновлять общественные пространства в наших районных центрах.
Это общественное пространство было благоустроено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» из нацпроекта «Жильё и городская среда», а также программы «Парки Уфы». Для модернизации территории было выделено свыше 386 миллионов рублей, из которых 220 миллионов — из федерального бюджета, 147 миллионов — из регионального и 19 миллионов — из местного.