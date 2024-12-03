mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 08:21

Published 3 декабря, 08:21

Modified 3 декабря, 08:56

Updated 3 декабря, 08:56

В Уфе откроют зоопарк

Хабиров откроет зоопарк в Уфе

3 декабря 2024, 08:21
Фото: 1MI.

В Уфе откроют зоопарк

Сюжет
Радий Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сделал заявление об амбициозном проекте во время рабочего совещания в обновленном и открытом спустя три года с начала ремонта парке Лесоводов во вторник, 3 декабря.
Уфимский парк лесоводов откроют зимой
Узнать подробнее

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил рекреационную зону в Советском районе Уфы утром во вторник, 3 декабря. Точка осмотра — парк Лесоводов, который благоустраивали по наказам уфимцев еще с 2021 года. Сроки сдачи объекта постоянно смещали — и вот, это всё же произошло. В лесопарке Радий Хабиров также осмотрел площадку вольерного хозяйства, где планируется создание современного зоопарка.

Главный лесничий муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз» Максим Щербаков представил концепцию проекта. На территории в 11 гектаров будут организованы зоны для 130 различных животных и птиц. Здесь появятся контактный зоопарк, образовательные площадки и амфитеатр для культурных мероприятий.

— По парку Лесоводов было много жалоб от жителей Уфы. Просили благоустроить территорию, сделать её опрятной и красивой. При этом важно было сохранить самобытность парка. Это у нас получилось. Теперь мы начинаем здесь ещё один проект, которым я буду заниматься лично — Уфимский зоопарк. Мы не ставим задачу собирать здесь животных со всего мира. Важно создать для них максимально комфортные условия. Это большой проект, рассчитанный на несколько лет, — отметил Радий Хабиров. — В целом нам ещё есть над чем работать. В Уфе приступаем к благоустройству парка имени Ленина. Кроме того, продолжим обновлять общественные пространства в наших районных центрах.

Это общественное пространство было благоустроено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» из нацпроекта «Жильё и городская среда», а также программы «Парки Уфы». Для модернизации территории было выделено свыше 386 миллионов рублей, из которых 220 миллионов — из федерального бюджета, 147 миллионов — из регионального и 19 миллионов — из местного.

Вы этого точно не знали: тест из 12 фактов про Деда Мороза
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимские врачи достали из ребёнка 17 магнитовТоп-3 болезни от курения вейпа раскрыли в УфеДень рождения кончился погоней в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Радий Хабиров#Животные#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Зоопарк#Белебей#Мелеуз#Нацпроект#Птицы#Миллионы рублей#Обновление#Парк Лесоводов#Амфитеатр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика