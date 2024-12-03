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Posted 3 декабря, 17:25

Published 3 декабря, 17:25

Modified 3 декабря, 20:08

Updated 3 декабря, 20:08

Хабиров не согласен ограничивать мигрантов в Башкирии

Хабиров не согласен ограничивать мигрантов в Башкирии

3 декабря 2024, 17:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Радий Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров прокомментировал мигрантский вопрос в ходе «Прямой линии» во вторник, 3 декабря.

Глава региона Радий Хабиров отметил, что ситуация с мигрантами в целом в России остается острой, однако в Башкортостане она не так критична, как в других регионах. Он подчеркнул, что слово «мигрант» стало негативным, хотя большинство иностранных рабочих приезжают в Башкирию ради заработка.

Хабиров указал на то, что иностранцы очень нужны Башкирии, особенно в строительстве, где их рабочая сила крайне востребована. При этом он не поддерживает ограничение возможностей для трудоустройства иностранцев в регионе.

Хабиров считает, что для того чтобы мигранты не нарушали законы, необходимо проводить профилактическую работу с участием правоохранительных органов и других ответственных ведомств. Таким образом, Радий Хабиров предлагает находить баланс между потребностями экономики и соблюдением законности.

Напомним, что ранее Mkset сообщал о нескольких резонансных делах, связанных с мигрантами в Башкирии, в ноябре 2024 года. Один кроженец Азербайджана, по версии правоохранителей, отобрал машину у ветерана-инвалида. А мигрант из одной из стран ближнего зарубежья обвинялся в убийстве белоречанина в очереди в продуктовом магазине.

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