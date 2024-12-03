Хабиров не согласен ограничивать мигрантов в Башкирии

Глава региона Радий Хабиров отметил, что ситуация с мигрантами в целом в России остается острой, однако в Башкортостане она не так критична, как в других регионах. Он подчеркнул, что слово «мигрант» стало негативным, хотя большинство иностранных рабочих приезжают в Башкирию ради заработка.