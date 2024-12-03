Детские пособия в январе не выплатят

Posted 3 декабря, 05:42
Published 3 декабря, 05:42
Modified 3 декабря, 08:11
Updated 3 декабря, 08:11
Социальный фонд России напомнил жителям Башкирии о правилах и сроках зачисления выплат семьям с детьми. В связи с длительными новогодними праздниками, которые продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, график выплат в декабре будет отличаться от привычного. В декабря 2024 года пособия будут перечислены на банковские карты дважды. Однако многие родители обеспокоены вопросом — когда выплатят детские пособия за январь 2025 года?
Первая волна выплат начнется 3 декабря. В этот день семьи получат единое пособие на детей, пособия для беременных, а также выплаты на первого ребенка до трех лет и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей за ноябрь. Также 5 декабря будет осуществлена ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. На следующий день, 6 декабря, работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за ноябрь.
Тем, кто получает пособия через почту, стоит помнить, что выплаты будут происходить с 1 по 25 число месяца. Точная дата зависит от графика работы конкретного почтового отделения. Важно отметить, что в декабре произойдет только одна выплата через Почту России, а следующая будет уже в январе 2025 года.
Вторая выплата пособий за декабрь поступит накануне праздников, 27-28 числа. Однако семьи, которые получили двойные выплаты в декабре (за ноябрь и декабрь), в январе не смогут рассчитывать на финансирование. Январь станет «пустым месяцем», и следующая выплата (за январь) поступит только в феврале 2025 года.
Если же Социальный фонд впервые или после перерыва назначит пособие в январе, то по закону его должны выплатить в течение пяти рабочих дней после назначения. В этом случае семьи смогут получить пособие в январе, но февраль окажется «пустым».