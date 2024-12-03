Детские пособия в январе не выплатят

Первая волна выплат начнется 3 декабря. В этот день семьи получат единое пособие на детей, пособия для беременных, а также выплаты на первого ребенка до трех лет и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей за ноябрь. Также 5 декабря будет осуществлена ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. На следующий день, 6 декабря, работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за ноябрь.