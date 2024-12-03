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Posted 3 декабря, 07:44

Published 3 декабря, 07:44

Modified 3 декабря, 07:54

Updated 3 декабря, 07:54

Пьяного юного угонщика задержали в Башкортостане

День рождения кончился погоней в Башкирии

3 декабря 2024, 07:44
Фото: 1MI.

Пьяного юного угонщика задержали в Башкортостане

В Чишминском районе празднования обернулись «приключениями» для несовершеннолетних ребят, сообщает во вторник, 3 декабря, Госавтоинспекция Башкирии.

Как стало известно, все началось с того, что один из жителей заметил подозрительное поведение на дороге: автомобиль двигался зигзагами и явно не следовал правилам дорожного движения. Не оставаясь равнодушным к ситуации, мужчина решил взять дело в свои руки: позвонил в дежурную часть и начал вести наблюдение за подозрительным автомобилем.

На протяжении всего пути он следовал за автомобилем ВАЗ-2115, пока тот не остановился на 1 км автодороги Чишмы — Нижние Термы. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции быстро задержали 17-летнего водителя и его несовершеннолетнего пассажира.

Видео: ГАИ РБ.

Во время разбирательства стало известно, что молодой человек «покатался» на автомобиле своего знакомого без разрешения — просто взяли машину во время празднования дня рождения. Вдобавок, освидетельствование показало, что юный водитель был нетрезв. Это привело к составлению административного материала по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Ситуация усугубилась тем фактом, что автомобиль был угнан. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего расследования инцидента.

Как ранее сообщал Mkset, в Салавате суд вынес приговор молодому человеку, который, не имея водительских прав, стал виновником ДТП с участием своего юного родственника.

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