День рождения кончился погоней в Башкирии

Posted 3 декабря, 07:44
Published 3 декабря, 07:44
Modified 3 декабря, 07:54
Updated 3 декабря, 07:54
Как стало известно, все началось с того, что один из жителей заметил подозрительное поведение на дороге: автомобиль двигался зигзагами и явно не следовал правилам дорожного движения. Не оставаясь равнодушным к ситуации, мужчина решил взять дело в свои руки: позвонил в дежурную часть и начал вести наблюдение за подозрительным автомобилем.
На протяжении всего пути он следовал за автомобилем ВАЗ-2115, пока тот не остановился на 1 км автодороги Чишмы — Нижние Термы. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции быстро задержали 17-летнего водителя и его несовершеннолетнего пассажира.
Во время разбирательства стало известно, что молодой человек «покатался» на автомобиле своего знакомого без разрешения — просто взяли машину во время празднования дня рождения. Вдобавок, освидетельствование показало, что юный водитель был нетрезв. Это привело к составлению административного материала по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Ситуация усугубилась тем фактом, что автомобиль был угнан. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего расследования инцидента.
Как ранее сообщал Mkset, в Салавате суд вынес приговор молодому человеку, который, не имея водительских прав, стал виновником ДТП с участием своего юного родственника.