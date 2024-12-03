День рождения кончился погоней в Башкирии

Как стало известно, все началось с того, что один из жителей заметил подозрительное поведение на дороге: автомобиль двигался зигзагами и явно не следовал правилам дорожного движения. Не оставаясь равнодушным к ситуации, мужчина решил взять дело в свои руки: позвонил в дежурную часть и начал вести наблюдение за подозрительным автомобилем.