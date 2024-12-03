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Posted 3 декабря, 13:28

Published 3 декабря, 13:28

Modified 3 декабря, 13:30

Updated 3 декабря, 13:30

Число случаев ОРВИ растёт в Башкирии

Число случаев ОРВИ растёт в Башкирии

3 декабря 2024, 13:28
Фото: 1MI.
В Башкирии за неделю зафиксировали более 24 тыс.случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями — проинформировал во вторник, 3 декабря, башкортостанский Роспотребнадзор.

По данным ведомства, более половины случаев — порядка 50,2% — приходятся на несовершеннолетних. В целом по сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости остаётся прежним — наблюдается лишь динамика в 0,6%.

Между тем пиковых значений заражение пока не достигло — по прогнозам экспертов, самую высокую заболеваемость стоит ждать в конце декабря 2024 — начале февраля 2025 года.

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