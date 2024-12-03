Число случаев ОРВИ растёт в Башкирии

Posted 3 декабря, 13:28
Published 3 декабря, 13:28
Modified 3 декабря, 13:30
Updated 3 декабря, 13:30
По данным ведомства, более половины случаев — порядка 50,2% — приходятся на несовершеннолетних. В целом по сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости остаётся прежним — наблюдается лишь динамика в 0,6%.
Между тем пиковых значений заражение пока не достигло — по прогнозам экспертов, самую высокую заболеваемость стоит ждать в конце декабря 2024 — начале февраля 2025 года.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские врачи назвали самые правильные способы сбить повышенную температуру.