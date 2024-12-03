Больше половины уфимцев положительно относятся к применению ИИ в образовании

Аналитики узнали, что 13% уфимцев использовали образовательные продукты на основе ИИ или с его применением. 30% респондентов затруднились ответить на вопрос об использовании таких опций на образовательном рынке. Из тех, кто взаимодействовал с ИИ в образовательных целях, 71% позитивно относятся к технологии, а 9% — нейтрально. Среди самых популярных продуктов с применением ИИ уфимцы выделили GPT (62%), AI English Tutor by Skyeng (52%), SberAI (14%) и Lingvist (10%)*. Чаще всего ИИ используют для помощи с выполнением упражнений и домашних заданий (67%), изучения иностранного языка и поиска информации (по 48%), а также самопроверки знаний (10%)*. Выяснилось, 55% уфимцев оплачивали сервисы на основе ИИ для своего образования. 10% тратили до 500 рублей в месяц, 22% — от 500 рублей до 1000 рублей в месяц, а 11% — от 1000 рублей до 2000 рублей в месяц.