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Posted 3 декабря, 10:07

Published 3 декабря, 10:07

Modified 3 декабря, 10:09

Updated 3 декабря, 10:09

Больше половины уфимцев положительно относятся к применению ИИ в образовании

Больше половины уфимцев положительно относятся к применению ИИ в образовании

3 декабря 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney.
71% из тех, кто когда-либо использовал ИИ, положительно относятся к применению технологий в образовательных целях. Лишь 20% уфимцев воспринимают их негативно. Такие результаты получил онлайн-кампус НИУ ВШЭ в ходе исследования мнения россиян об образовательных продуктах.

Аналитики выяснили, что самыми популярными опциями на образовательном рынке среди жителей Уфы являются онлайн-курсы (25%), видеолекции (24%), вебинары (21%), мобильные приложения для обучения (20%) и сервисы и платформы с использованием ИИ (18%). В 20% случаев, респонденты отвечали, что не используют никакие образовательные продукты*. При выборе образовательных продуктов респонденты чаще всего ориентируются на наличие онлайн-формата (32%), стоимость (25%), преподавательский состав (22%). Также важным они считают наличие бесплатного тестового периода (19%), круглогодичный доступ к материалам (17%), возможность проведения самооценки (15%) и качество материала (14%)*.

Аналитики узнали, что 13% уфимцев использовали образовательные продукты на основе ИИ или с его применением. 30% респондентов затруднились ответить на вопрос об использовании таких опций на образовательном рынке. Из тех, кто взаимодействовал с ИИ в образовательных целях, 71% позитивно относятся к технологии, а 9% — нейтрально. Среди самых популярных продуктов с применением ИИ уфимцы выделили GPT (62%), AI English Tutor by Skyeng (52%), SberAI (14%) и Lingvist (10%)*. Чаще всего ИИ используют для помощи с выполнением упражнений и домашних заданий (67%), изучения иностранного языка и поиска информации (по 48%), а также самопроверки знаний (10%)*. Выяснилось, 55% уфимцев оплачивали сервисы на основе ИИ для своего образования. 10% тратили до 500 рублей в месяц, 22% — от 500 рублей до 1000 рублей в месяц, а 11% — от 1000 рублей до 2000 рублей в месяц.

Среди преимуществ ИИ-продуктов для обучения респонденты выделили экономию времени (27%), отсутствие человеческого фактора (23%), быстроту получения информации (22%), удобство использования (19%), отсутствие стеснения и психологический комфорт при общении с роботом (17%) и возможность персонализации (16%)*. Они также выделили и недостатки ИИ в образовании: необходимость в знаниях работы с ИИ и трата времени для формирования запроса к нейросети (32%), технология выдает общеизвестную информацию (27%), галлюцинации технологии (17%), отсутствует индивидуальный подход к ученику (15%)*. При этом четверть (25%) отметила, что ИИ является вспомогательным инструментом при обучении, а 26% считают, что технология уже сейчас полностью заменяют традиционные методы и инструменты обучения.

Также уфимцы поделились тем, что, по их мнению, мешают широкому внедрению ИИ в образование. Среди ответов были такие причины, как недостаток осведомленности и информации об использовании ИИ (28%), недостаток доверия к нейросетям (27%) и отсутствие навыков работы с ИИ (16%), а также этические проблемы при масштабировании технологий (8%).

«Мы видим рост интереса к использованию ИИ в образовательных целях. Более половины респондентов отметили, что применение искусственного интеллекта для изучения иностранного языка — самый популярный сценарий использования технологии. Также выяснилось, что пользователи ценят в инновационных продуктах оперативность и минимизацию человеческого фактора. При разработке нейросети „ИИ Лингво“ для оценки уровня английского языка мы опирались именно на эти потребности потенциальных пользователей. В испытании бета-версии нейросети поучаствовало более 300 человек. Сейчас начался этап доработки инструмента по результатам тестирования.», — Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

Методология

Опрос проведен среди 1325 респондентов в возрасте от 16 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.

* Вопрос предполагал множественный выбор

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