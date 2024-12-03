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Posted 3 декабря, 06:41

Published 3 декабря, 06:41

Modified 3 декабря, 08:06

Updated 3 декабря, 08:06

Уфимке возместили вынужденные прогулы

Беременной уфимке за отдых заплатили ₽200’000

3 декабря 2024, 06:41
Фото: 1MI.

Уфимке возместили вынужденные прогулы

В Уфе были защищены трудовые права работящей будущей матери, сообщает во вторник, 3 декабря, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, в марте 2024 года одна молодая уфимка устроилась на работу в ООО НПП «Спецстрой» в качестве машиниста крана. Как это часто бывает, она была полна надежд и амбиций. Но вскоре после начала трудовой деятельности ей стало известно о беременности. Это известие, конечно, повлияло на её планы, и женщина решила подать заявление о переводе на более безопасную работу, исключающую неблагоприятные для здоровья факторы.

Однако не все так просто. В её трудовом договоре не были прописаны важные условия: место работы, сроки выплаты заработной платы, режим рабочего времени и даже компенсации. По итогу, руководство компании не отреагировало на её просьбу о переводе и проигнорировало трудовые права своей сотрудницы.

По результатам проверки прокуратуры, оказалось, что компания действительно нарушила закон. В результате директору ООО НПП «Спецстрой» было назначено административное наказание в виде штрафа в 20 000 рублей и предупреждения. Но на этом история не закончилась. По инициативе прокуратуры женщине были выплачены более 200 000 рублей в качестве среднего заработка за пропущенные рабочие дни.

Учительница работала за спасибо в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, в школе в селе Тучубаево Балтачаевского района учительница начальных классов почти месяц работала без официального устройства и зарплаты.

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