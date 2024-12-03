Беременной уфимке за отдых заплатили ₽200’000

Как стало известно, в марте 2024 года одна молодая уфимка устроилась на работу в ООО НПП «Спецстрой» в качестве машиниста крана. Как это часто бывает, она была полна надежд и амбиций. Но вскоре после начала трудовой деятельности ей стало известно о беременности. Это известие, конечно, повлияло на её планы, и женщина решила подать заявление о переводе на более безопасную работу, исключающую неблагоприятные для здоровья факторы.