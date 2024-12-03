Беременной уфимке за отдых заплатили ₽200’000

Posted 3 декабря, 06:41
Published 3 декабря, 06:41
Modified 3 декабря, 08:06
Updated 3 декабря, 08:06
Как стало известно, в марте 2024 года одна молодая уфимка устроилась на работу в ООО НПП «Спецстрой» в качестве машиниста крана. Как это часто бывает, она была полна надежд и амбиций. Но вскоре после начала трудовой деятельности ей стало известно о беременности. Это известие, конечно, повлияло на её планы, и женщина решила подать заявление о переводе на более безопасную работу, исключающую неблагоприятные для здоровья факторы.
Однако не все так просто. В её трудовом договоре не были прописаны важные условия: место работы, сроки выплаты заработной платы, режим рабочего времени и даже компенсации. По итогу, руководство компании не отреагировало на её просьбу о переводе и проигнорировало трудовые права своей сотрудницы.
По результатам проверки прокуратуры, оказалось, что компания действительно нарушила закон. В результате директору ООО НПП «Спецстрой» было назначено административное наказание в виде штрафа в 20 000 рублей и предупреждения. Но на этом история не закончилась. По инициативе прокуратуры женщине были выплачены более 200 000 рублей в качестве среднего заработка за пропущенные рабочие дни.
Как ранее сообщал Mkset, в школе в селе Тучубаево Балтачаевского района учительница начальных классов почти месяц работала без официального устройства и зарплаты.