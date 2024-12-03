Баян, танцы, рок-н-ролл: в Верхнеяркеево открыт современный центр детского творчества

Posted 3 декабря, 10:28
Published 3 декабря, 10:28
Modified 3 декабря, 10:39
Updated 3 декабря, 10:39
Как рассказывают местные жители, центр детского творчества в Вехнеяркеево работал в двухэтажном здании 1973 г. постройки и уже много лет нуждался в капитальном ремонте. Долгожданная реконструкция не только его обновила — например, увеличилась площадь кабинетов, но и добавила много значимых элементов: появился большой актовый зал на 70 мест с мягкими креслами и сценой, кабинет логопеда, танцевальный зал, установлено все необходимое оборудование для 19 творческих объединений. Здесь полностью обновили инженерные системы, заменили кровлю, полы и фасад. Кроме того, посещение центра теперь доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья.
— Дочка ходит сюда с трех лет — на вокал, рисование и в театральный кружок, причем с каждым годом объем выбранных направлений у нее только растет, и во многом это заслуга преподавателей. Центр детского творчества помогает ребенку всесторонне развиваться — это я могу сказать на примере того, как растет моя дочь, — делится впечатлениями местная жительница Энже Садертдинова.
Полностью обновить центр детского творчества удалось при поддержке «Башнефти» в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан. Учреждение рассчитано на 860 детей, в кружках занимаются английским языком, конструированием, робототехникой и программированием, музыкой, театром и многим другим. Воспитанники центра активно участвуют в конкурсах, выставках и концертах районного и республиканского масштаба.
Особо выделяется рок-группа «Kahарман» из 5 ребят, которые уже исполняют собственные песни на башкирском языке в жанре рок-н-ролл.
— Наш центр объединяет целый ряд самых разных тематических секций для детей. Из числа самых популярных — как педагог гончарного ремесла отмечу именно кружок по керамике, мальчики очень интересуются робототехникой и аэроквантумом (изучение принципов работы беспилотников — прим. ред.). Наш центр не только реконструировали, его еще и оснастили современным оборудованием и необходимой аппаратурой для занятий — это интерактивные доски, швейные машинки с оверлоком, музыкальные инструменты — от баянов и синтезаторов до гитар и ударных установок и многое-многое другое. То есть все, чтобы учиться на практике. Ребята с удовольствием проводят здесь время. Так они отдыхают после школы — ведь в школу ходить надо, а сюда они приходят по собственному желанию, здесь есть то, что их по-настоящему занимает, — рассказывает директор центра детского творчества Айгуль Мустафина.
Кстати, на этом обновление учреждения не заканчивается: весной 2025 года продолжится благоустройство самой территории: здесь появятся новые асфальтированные дорожки, клумбы и газоны.
При этом верхнеяркеевский центр детского творчества — не единственное учреждение в Илишевском районе, с которым помогли башкирские нефтяники в рамках благотворительной программы. В частности, в 2018 году в том же селе построен медицинский комплекс на 500 посещений в день, в рамках которого объединены женская консультация, кабинеты «узких» специалистов и ультразвуковой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской профилактики и детская консультация.
— Открытие нового медкомплекса — большое и радостное событие как для жителей района, так и сотрудников, — комментирует главный врач Верхнеяркеевской ЦРБ Разида Гатауллина. — Раньше даже двухэтажного здания поликлиники не хватало, чтобы разместить всех сотрудников и врачей. Сейчас у нас просторные коридоры, новая мебель и техника, современное лечебно-диагностическое оборудование, светлые и теплые кабинеты специалистов, множество необходимых подсобных помещений. Появилась возможность менять функционал помещений в рамках проекта «Бережливая поликлиника», улучшилось качество оказания амбулаторной помощи. Кроме того, например, служба офтальмологии позволяет не только выявлять заболевания глаз, но и лечить их на месте — благодаря этому пациентам не нужно ездить в город.
Также отметим, что при поддержке башкирских нефтяников в микрорайоне села Верхнеяркеево реконструировали систему водоснабжения, построили физкультурно-оздоровительный комплекс, продолжается реконструкция кинотеатра. Кроме того, возведен спальный и учебный корпуса детского оздоровительного лагеря «Орленок». Так, в учебном корпусе площадью 500 квадратных метров расположились классы для занятий, кабинеты учителей и библиотека: параллельно с отдыхом дети могут круглый год учиться по основным и дополнительным программам в отдельном, специально оборудованном для этого здании. Также нефтяники обеспечили район тремя современными пожарными автомобилями и школьным автобусом.
Всего, «Башнефть» за последние 5 лет реализовала более 40 проектов по строительству и реконструкции образовательных учреждений. В их числе — строительство детских садов в с. Кушнаренково (Кушнаренковский район РБ) и Старый Курдым (Татышлинский район РБ), полилингвальной школы-интерната на 300 мест (Нефтекамск), средней школы в с. Раевский (Альшеевский район), многофункционального образовательного центра в с. Елань-Чишма (Ермекеевский район), капитальный ремонт уфимского лесотехникума и другие.