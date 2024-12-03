Баян, танцы, рок-н-ролл: в Верхнеяркеево открыт современный центр детского творчества

Как рассказывают местные жители, центр детского творчества в Вехнеяркеево работал в двухэтажном здании 1973 г. постройки и уже много лет нуждался в капитальном ремонте. Долгожданная реконструкция не только его обновила — например, увеличилась площадь кабинетов, но и добавила много значимых элементов: появился большой актовый зал на 70 мест с мягкими креслами и сценой, кабинет логопеда, танцевальный зал, установлено все необходимое оборудование для 19 творческих объединений. Здесь полностью обновили инженерные системы, заменили кровлю, полы и фасад. Кроме того, посещение центра теперь доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья.