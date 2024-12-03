Башкирию на выходных завалит снегом

В Уфе, как и всегда, будет несколько теплее, чем в среднем по Башкирии. «Гисметео» ждёт в субботу, 7 декабря, -7°C… -10°C, а в воскресенье, 8 декабря, — до -6°C… -8°C. Синоптики ожидают осадки перед началом новой рабочей недели.