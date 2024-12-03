Башкирию на выходных завалит снегом

Posted 3 декабря, 16:42
Published 3 декабря, 16:42
Modified 3 декабря, 20:14
Updated 3 декабря, 20:14
В целом по региону «Яндекс Погода» обещает в субботу, 7 декабря, -9°C… -12°C. День будет пасмурным, но без осадков. В воскресенье, 8 декабря, синоптики ждут -8°C — последний день недели отметится уже небольшим снегопадом.
В Уфе, как и всегда, будет несколько теплее, чем в среднем по Башкирии. «Гисметео» ждёт в субботу, 7 декабря, -7°C… -10°C, а в воскресенье, 8 декабря, — до -6°C… -8°C. Синоптики ожидают осадки перед началом новой рабочей недели.