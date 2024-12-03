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Posted 3 декабря, 16:42

Published 3 декабря, 16:42

Modified 3 декабря, 20:14

Updated 3 декабря, 20:14

Башкирию на выходных завалит снегом

Башкирию на выходных завалит снегом

3 декабря 2024, 16:42
Фото: mkset.ru.
Изучили данные сервисов погодных прогнозов и готовы рассказать жителям Уфы и Башкортостана о том, какие планы стоит строить на ближайший уикенд.

В целом по региону «Яндекс Погода» обещает в субботу, 7 декабря, -9°C… -12°C. День будет пасмурным, но без осадков. В воскресенье, 8 декабря, синоптики ждут -8°C — последний день недели отметится уже небольшим снегопадом.

В Уфе, как и всегда, будет несколько теплее, чем в среднем по Башкирии. «Гисметео» ждёт в субботу, 7 декабря, -7°C… -10°C, а в воскресенье, 8 декабря, — до -6°C… -8°C. Синоптики ожидают осадки перед началом новой рабочей недели.

Новогодняя ночь в Башкирии будет морозной и пасмурной
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Ранее Mkset рассказывал о том, какой будет погода в Башкирии и Уфе в ночь на 1 января 2025 года.

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