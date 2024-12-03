Башкирии не хватило денег из-за дождливого лета

Posted 3 декабря, 08:58
Published 3 декабря, 08:58
Modified 3 декабря, 09:18
Updated 3 декабря, 09:18
Как ранее сообщал Mkset, летние проливные дожди в июле и августе 2024 года привели к объявлению режима чрезвычайной ситуации в 54 районах Башкирии. Переувлажнение почвы негативно сказалось на урожайности, что поставило под угрозу финансовую стабильность местных сельхозпроизводителей. Несмотря на это, по итогам октября было собрано 3 миллиона тонн зерна — это составило 95% от запланированных площадей.
Как сообщает Правительство России, 30 ноября было опубликовано распоряжение о выделении дополнительного финансирования для поддержки аграриев страны. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал документ о распределении более 760 миллионов рублей между 29 регионами, включая Башкортостан.
Эти средства будут направлены на компенсацию части затрат по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, животноводства и рыбоводства. Так, по документу, Башкирия получит 33 миллиона рублей. Татарстан, между прочим, заявок на дополнительное финансирование в федеральный центр не подавал.