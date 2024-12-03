mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 08:58

Published 3 декабря, 08:58

Modified 3 декабря, 09:18

Updated 3 декабря, 09:18

Башкортостан получит ₽33 млн из-за погоды

Башкирии не хватило денег из-за дождливого лета

3 декабря 2024, 08:58
Фото: 1MI.

Башкортостан получит ₽33 млн из-за погоды

Региону было выделено дополнительное финансирование на покрытие страховых выплат предприятиям сферы сельского хозяйства, сообщает во вторник, 3 декабря, соответствующее распоряжение Правительства России.

Как ранее сообщал Mkset, летние проливные дожди в июле и августе 2024 года привели к объявлению режима чрезвычайной ситуации в 54 районах Башкирии. Переувлажнение почвы негативно сказалось на урожайности, что поставило под угрозу финансовую стабильность местных сельхозпроизводителей. Несмотря на это, по итогам октября было собрано 3 миллиона тонн зерна — это составило 95% от запланированных площадей.

В Башкирии оценили урожай жуткого лета
Узнать подробнее

Как сообщает Правительство России, 30 ноября было опубликовано распоряжение о выделении дополнительного финансирования для поддержки аграриев страны. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал документ о распределении более 760 миллионов рублей между 29 регионами, включая Башкортостан.

Эти средства будут направлены на компенсацию части затрат по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, животноводства и рыбоводства. Так, по документу, Башкирия получит 33 миллиона рублей. Татарстан, между прочим, заявок на дополнительное финансирование в федеральный центр не подавал.

Учителей оставили без денег в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимские врачи достали из ребёнка 17 магнитовТоп-3 болезни от курения вейпа раскрыли в УфеДень рождения кончился погоней в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Экономика#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Животноводство#Растениеводство#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Сельское хозяйство#Финансирование#Страховые выплаты#Салават#Нефтекамск#Аграрии#Белорецк#Октябрьский#Зерно#Туймазы#Кумертау#Белебей#Дожди#Мелеуз#Регионы#Распоряжение#Урожайность#Чрезвычайная ситуация#Финансовая стабильность#Михаил Мишустин#Правительство России#Дождливое лето#Сельхозпроизводители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика