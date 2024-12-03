Башкирии не хватило денег из-за дождливого лета

Как ранее сообщал Mkset, летние проливные дожди в июле и августе 2024 года привели к объявлению режима чрезвычайной ситуации в 54 районах Башкирии. Переувлажнение почвы негативно сказалось на урожайности, что поставило под угрозу финансовую стабильность местных сельхозпроизводителей. Несмотря на это, по итогам октября было собрано 3 миллиона тонн зерна — это составило 95% от запланированных площадей.