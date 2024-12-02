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Posted 2 декабря, 14:53

Published 2 декабря, 14:53

Modified 2 декабря, 14:54

Updated 2 декабря, 14:54

Журналист Юнашев: В своем новом ТГ-канале буду публиковать эксклюзив

Журналист Юнашев: В своем новом ТГ-канале буду публиковать эксклюзив

2 декабря 2024, 14:53
Фото: Пресс-служба News Media Holding.
В российском медиапространстве появился новый проект — Telegram-канал Александра Юнашева «Юнашев Live». Александр, будучи корреспондентом кремлёвского пула, не раз задавал вопросы непосредственно президенту России. Теперь он планирует делиться эксклюзивными новостями о российской политике.

«На днях Владимир Путин спросил меня: „Решили зажечь?“ Благословил, можно сказать, на создание своего Telegram-канала», — делится Александр. Журналист отметил, что, проработав 15 лет в медиа, он научился понимать, какие новости интересуют аудиторию. Он обещает прояснить многие неясности, связанные с российской новостной повесткой.

Основная идея канала — отбор самых значимых и интересных событий, представленных с необычной точки зрения. Кроме того, авторы будут брать комментарии у государственных служащих, задавая вопросы, которые другие избегают. Александр подчеркнул, что на канале не будет псевдоаналитики и непроверенных слухов, только факты и мнения официальных лиц (от депутатов до президента) по актуальным темам.

«Любовь к стране — это не слепое восхищение, а готовность указать на ошибки и бороться с коррупцией», — отметил журналист. Александр выразил уверенность в успехе своего проекта.

Проект «Юнашев Live» является частью News Media Holding, который также включает новостной портал LIFE, где автор долгое время работал журналистом.

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