Журналист Юнашев: В своем новом ТГ-канале буду публиковать эксклюзив

Основная идея канала — отбор самых значимых и интересных событий, представленных с необычной точки зрения. Кроме того, авторы будут брать комментарии у государственных служащих, задавая вопросы, которые другие избегают. Александр подчеркнул, что на канале не будет псевдоаналитики и непроверенных слухов, только факты и мнения официальных лиц (от депутатов до президента) по актуальным темам.