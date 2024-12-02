Журналист Юнашев: В своем новом ТГ-канале буду публиковать эксклюзив

Posted 2 декабря, 14:53
Published 2 декабря, 14:53
Modified 2 декабря, 14:54
Updated 2 декабря, 14:54
«На днях Владимир Путин спросил меня: „Решили зажечь?“ Благословил, можно сказать, на создание своего Telegram-канала», — делится Александр. Журналист отметил, что, проработав 15 лет в медиа, он научился понимать, какие новости интересуют аудиторию. Он обещает прояснить многие неясности, связанные с российской новостной повесткой.
Основная идея канала — отбор самых значимых и интересных событий, представленных с необычной точки зрения. Кроме того, авторы будут брать комментарии у государственных служащих, задавая вопросы, которые другие избегают. Александр подчеркнул, что на канале не будет псевдоаналитики и непроверенных слухов, только факты и мнения официальных лиц (от депутатов до президента) по актуальным темам.
«Любовь к стране — это не слепое восхищение, а готовность указать на ошибки и бороться с коррупцией», — отметил журналист. Александр выразил уверенность в успехе своего проекта.
Проект «Юнашев Live» является частью News Media Holding, который также включает новостной портал LIFE, где автор долгое время работал журналистом.