Главная Снегурочка Башкирии — фанатка «Салавата Юлаева»

В 2024 году Башкирия покорила Россию и мир своей красотой. Издание Mkset рассказывало о невероятных успехах башкирских красавиц на различных конкурсах и теперь подводит итоги народного голосования за самую очаровательную Снегурочку региона. В опросе участвовали пять прекрасных девушек: Алина Фархутдинова («Мисс Республика»), Мария Литвинова (полуфиналистка «Мисс Авиа»), Рената Надршина (топ-3 моделей Global Model of the World), Радмила Асфандиярова (топ-20 на «Мисс Россия — 2024») и Айзиля Буранова («Мисс Азия — Сибирь 2024»).