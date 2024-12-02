Главная Снегурочка Башкирии — фанатка «Салавата Юлаева»

Posted 2 декабря, 16:56
Published 2 декабря, 16:56
Modified 2 декабря, 18:15
Updated 2 декабря, 18:15
В 2024 году Башкирия покорила Россию и мир своей красотой. Издание Mkset рассказывало о невероятных успехах башкирских красавиц на различных конкурсах и теперь подводит итоги народного голосования за самую очаровательную Снегурочку региона. В опросе участвовали пять прекрасных девушек: Алина Фархутдинова («Мисс Республика»), Мария Литвинова (полуфиналистка «Мисс Авиа»), Рената Надршина (топ-3 моделей Global Model of the World), Радмила Асфандиярова (топ-20 на «Мисс Россия — 2024») и Айзиля Буранова («Мисс Азия — Сибирь 2024»).
Более 1100 человек проголосовали за свою фаворитку. Победительницей, с 29% голосов, стала Айзиля Буранова. Второе место заняла Рената Надршина (27%), а замыкает тройку лидеров Алина Фархутдинова (18%).
Айзиля Буранова, видимо от переизбытка чувств не стала комментировать свою победу. Mkset же поздравляет ее с победой и званием главной Снегурочки Башкирии (по версии читателей Mkset).
Как ранее сообщал Mkset, треть жителей башкирской столицы считают, что обошлись бы без длительных выходных в начале января.