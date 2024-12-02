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Posted 2 декабря, 16:56

Published 2 декабря, 16:56

Modified 2 декабря, 18:15

Updated 2 декабря, 18:15

Главная Снегурочка Башкирии — фанатка «Салавата Юлаева»

Главная Снегурочка Башкирии — фанатка «Салавата Юлаева»

2 декабря 2024, 16:56
Фото: 1MI.
Тысяча сто сердец решили всё — результаты народного опроса Mkset сообщают о новой зимней королеве Башкирии.

В 2024 году Башкирия покорила Россию и мир своей красотой. Издание Mkset рассказывало о невероятных успехах башкирских красавиц на различных конкурсах и теперь подводит итоги народного голосования за самую очаровательную Снегурочку региона. В опросе участвовали пять прекрасных девушек: Алина Фархутдинова («Мисс Республика»), Мария Литвинова (полуфиналистка «Мисс Авиа»), Рената Надршина (топ-3 моделей Global Model of the World), Радмила Асфандиярова (топ-20 на «Мисс Россия — 2024») и Айзиля Буранова («Мисс Азия — Сибирь 2024»).

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Более 1100 человек проголосовали за свою фаворитку. Победительницей, с 29% голосов, стала Айзиля Буранова. Второе место заняла Рената Надршина (27%), а замыкает тройку лидеров Алина Фархутдинова (18%).

Айзиля Буранова, видимо от переизбытка чувств не стала комментировать свою победу. Mkset же поздравляет ее с победой и званием главной Снегурочки Башкирии (по версии читателей Mkset).

Фото: Vk/Айзиля Буранова
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Как ранее сообщал Mkset, треть жителей башкирской столицы считают, что обошлись бы без длительных выходных в начале января.

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