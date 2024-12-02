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Posted 2 декабря, 06:33

Published 2 декабря, 06:33

Modified 2 декабря, 08:10

Updated 2 декабря, 08:10

Житель Башкирии отправится в тюрьму из-за любовницы

Любовь с огоньком: брошенный мужчина поджёг «ласточку» дамы сердца

2 декабря 2024, 06:33
Фото: 1MI.

Житель Башкирии отправится в тюрьму из-за любовницы

В Салавате суд приговорил мужчину к 2 годам и 10 месяцам тюрьмы за попытку сжечь машину его бывшей возлюбленной, сообщила региональная прокуратура во вторник, 2 декабря.

В Салавате развернулась драма, достойная «Оскара» в номинации «Месть года». Мужчина, у которого остались личные обиды на бывшую возлюбленную, решил, что душевные раны затянутся, если поджечь авто девушки.

В марте 2024 года горе-любовник поджог бензобак машины, припаркованной у дома на улице Октябрьской в Салавате, и быстро скрылся. План не удался: серьезных последствий удалось избежать, так как пламя быстро потухло.

Однако вместо автомобиля вспыхнул интерес правоохранительных органов к мстителю. Тот свою причастность к поджогу отрицает. Суд, в отличие от самого «Прометея», вину мужчины признал и приговорил его к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества.

Ранее Mkset рассказал, что многодетный уфимец убил жену из-за ревности.

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