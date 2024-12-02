Любовь с огоньком: брошенный мужчина поджёг «ласточку» дамы сердца

Однако вместо автомобиля вспыхнул интерес правоохранительных органов к мстителю. Тот свою причастность к поджогу отрицает. Суд, в отличие от самого «Прометея», вину мужчины признал и приговорил его к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества.