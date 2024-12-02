Любовь с огоньком: брошенный мужчина поджёг «ласточку» дамы сердца

Posted 2 декабря, 06:33
Published 2 декабря, 06:33
Modified 2 декабря, 08:10
Updated 2 декабря, 08:10
В Салавате развернулась драма, достойная «Оскара» в номинации «Месть года». Мужчина, у которого остались личные обиды на бывшую возлюбленную, решил, что душевные раны затянутся, если поджечь авто девушки.
В марте 2024 года горе-любовник поджог бензобак машины, припаркованной у дома на улице Октябрьской в Салавате, и быстро скрылся. План не удался: серьезных последствий удалось избежать, так как пламя быстро потухло.
Однако вместо автомобиля вспыхнул интерес правоохранительных органов к мстителю. Тот свою причастность к поджогу отрицает. Суд, в отличие от самого «Прометея», вину мужчины признал и приговорил его к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества.
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