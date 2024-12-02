Врачи сотворили великана в Башкирии

Гавриил Абрамович Илизаров — советский врач и учёный, родившийся 15 июня 1921 года. Он стал известен благодаря разработке аппарата, который носит его имя, для лечения переломов и деформаций. Илизаров также занимался удлинением и утолщением костей. Он основал Курганский филиал НИИ травматологии и получил несколько наград, включая Ленинскую премию. Умер 24 июля 1992 года в Кургане от сердечной недостаточности.