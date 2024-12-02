Врачи сотворили великана в Башкирии

Posted 2 декабря, 11:28
Published 2 декабря, 11:28
Modified 2 декабря, 11:39
Updated 2 декабря, 11:39
Мужчина из Уфы родился с варусной деформацией обеих голеней — искривлением ног в разные стороны, при котором голени напоминают букву «О». Недуг почти поставил крест на личной жизни мужчины: из-за комплексов и низкой самооценки житель Башкирии почти не выходил из дома.
Аномалия также сочеталась с недоразвитостью костей и мышц ног, что доставляло ещё и физические проблемы, помимо психологических.
Однако хирурги-травматологи горбольницы Октябрьского совершили настоящее чудо: смотрите на фото в стиле «до и после».
С помощью операции — коррекционной остеотомии по методу Илизарова — деформация была успешно устранена, а голени мужчины были удлинены на 6 см.
Теперь житель Башкирии, страдавший от физической неполноценности и психологических блоков, наконец-то сможет зажить полной жизнью.
Гавриил Абрамович Илизаров — советский врач и учёный, родившийся 15 июня 1921 года. Он стал известен благодаря разработке аппарата, который носит его имя, для лечения переломов и деформаций. Илизаров также занимался удлинением и утолщением костей. Он основал Курганский филиал НИИ травматологии и получил несколько наград, включая Ленинскую премию. Умер 24 июля 1992 года в Кургане от сердечной недостаточности.