mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 11:28

Published 2 декабря, 11:28

Modified 2 декабря, 11:39

Updated 2 декабря, 11:39

Врачи удлинили ноги мужчине в Башкирии

Врачи сотворили великана в Башкирии

2 декабря 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney.

Врачи удлинили ноги мужчине в Башкирии

Врачи из города Октябрьского провели операцию, которая удлинила ноги мужчины на 6 см, сообщил глава Минздрава Башкирии в понедельник, 2 декабря.

Мужчина из Уфы родился с варусной деформацией обеих голеней — искривлением ног в разные стороны, при котором голени напоминают букву «О». Недуг почти поставил крест на личной жизни мужчины: из-за комплексов и низкой самооценки житель Башкирии почти не выходил из дома.

Аномалия также сочеталась с недоразвитостью костей и мышц ног, что доставляло ещё и физические проблемы, помимо психологических.

Однако хирурги-травматологи горбольницы Октябрьского совершили настоящее чудо: смотрите на фото в стиле «до и после».

Фото: tg/Айрат Рахматуллин

С помощью операции — коррекционной остеотомии по методу Илизарова — деформация была успешно устранена, а голени мужчины были удлинены на 6 см.

Теперь житель Башкирии, страдавший от физической неполноценности и психологических блоков, наконец-то сможет зажить полной жизнью.

Гавриил Абрамович Илизаров — советский врач и учёный, родившийся 15 июня 1921 года. Он стал известен благодаря разработке аппарата, который носит его имя, для лечения переломов и деформаций. Илизаров также занимался удлинением и утолщением костей. Он основал Курганский филиал НИИ травматологии и получил несколько наград, включая Ленинскую премию. Умер 24 июля 1992 года в Кургане от сердечной недостаточности.

Ранее Mkset поделился советами уролога об избежании деликатных проблем.

Врачи из Башкирии назвали главный источник ВИЧ
Узнать подробнее
Читайте также:
Признаки язвы желудка назвали уфимские врачиВрачи из Уфы назвали самые богатые витамином C продуктыУфимским школьникам грозит импотенция из-за вейпов
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Опасность для здоровья#Операция#Мелеуз#Хирургическое вмешательство#Хирургия#Операции#Хирург#Хирурги#Ментальное здоровье#Здоровье граждан#Состояние здоровья#Мужское здоровье#Здоровье мужчин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика