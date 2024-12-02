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Posted 2 декабря, 12:40

Published 2 декабря, 12:40

Modified 2 декабря, 12:40

Updated 2 декабря, 12:40

Война с жиром: что спасет вашу микроволновку — народные средства или химия?

Война с жиром: что спасет вашу микроволновку — народные средства или химия?

2 декабря 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney. Война с жиром: что спасет вашу микроволновку — народные средства или химия?
Порой микроволновая печь напоминает поле боя: остатки жира, засохшие пятна, а иногда даже стойкий нагар. Однако на кухне всегда есть простые решения. Что работает лучше — народные методы или бюджетная бытовая химия?

Со временем на стенках микроволновой печи скапливаются частицы жира и остатков пищи, которые затвердевают из-за высокой температуры. Эти загрязнения не только портят внешний вид, но и могут стать источником неприятного запаха, влияя на вкус разогреваемых блюд. Чистка микроволновки — задача, которую не стоит откладывать, ведь регулярное удаление жира позволяет избежать больших усилий в будущем.

Метод первый: сила уксуса

Один из самых известных народных методов — использование уксусной кислоты. Для приготовления смеси понадобится:

  • 100 мл уксуса (72%);
  • стакан холодной воды.

Эту жидкость необходимо поместить в микроволновую печь, включив ее на 5 минут. После нагрева нагар станет мягче благодаря испарениям уксуса, и его можно будет аккуратно стереть. Однако не все так просто:

  • Преимущества: мягчение въевшихся загрязнений.
  • Недостатки: сильный запах, который может раздражать слизистую.

Как отмечают эксперты, уксус подойдет для устранения свежих пятен, но с застарелыми загрязнениями он справляется не лучшим образом.

Метод первый: сила уксусаМетод первый: сила уксуса
Метод первый: сила уксуса. Фото: Изображение Midjourney

Метод второй: лимонная свежесть

Лимон не только помогает придать блеск поверхности, но и оставляет приятный аромат. Для этого метода потребуются:

  • сок одного лимона;
  • стакан воды.

Полученный раствор отправляется в микроволновую печь на 15 минут. После завершения цикла печь рекомендуется не открывать еще 10 минут, чтобы пар проник во все уголки. Жирные следы можно будет легко убрать губкой. Однако при старых пятнах эффект будет ограничен.

— Лимонная кислота — отличный помощник в бытовых задачах, но для более стойких загрязнений она малопригодна, — утверждает Кирилл, блогер и автор канала «Двойная Порция Полезных Советов».
Метод второй: лимонная свежестьМетод второй: лимонная свежесть
Метод второй: лимонная свежесть. Фото: Изображение Midjourney

Тестируем бытовую химию

Если народные средства не справляются, пора обратиться к химическим решениям. Популярное средство «Антижир Бархат» из бюджетного сегмента (35,90 рублей за упаковку) было протестировано на жирных пятнах в микроволновой печи. Инструкция советует нанести гель, оставить на 15 минут, затем потереть и смыть.

Результат:

  • Удаление жира потребовало усилий, но средство справилось со свежими загрязнениями.
  • Для застарелого нагара, особенно в области гриля, средство оказалось малоэффективным.

В борьбе с серьезными загрязнениями лидером оказался «Азолит ГРАС». Его стоимость выше, но эффективность на порядок выше остальных. Это средство способно удалить даже многолетние следы нагара.

— Единственное, что помогло вернуть печь в идеальный вид, — Азолит. Остальные средства работают только на поверхностный жир, — поделился блогер.

Рекомендации по выбору

  1. Для легкого очищения подойдут лимон или уксус.
  2. Со свежим жиром справятся бюджетные гели типа «Антижир».
  3. Для стойких пятен стоит рассмотреть профессиональные средства, такие как «Азолит».
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