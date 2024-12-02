Война с жиром: что спасет вашу микроволновку — народные средства или химия?

Со временем на стенках микроволновой печи скапливаются частицы жира и остатков пищи, которые затвердевают из-за высокой температуры. Эти загрязнения не только портят внешний вид, но и могут стать источником неприятного запаха, влияя на вкус разогреваемых блюд. Чистка микроволновки — задача, которую не стоит откладывать, ведь регулярное удаление жира позволяет избежать больших усилий в будущем.