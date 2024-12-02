Война с жиром: что спасет вашу микроволновку — народные средства или химия?

Posted 2 декабря, 12:40
Published 2 декабря, 12:40
Modified 2 декабря, 12:40
Updated 2 декабря, 12:40
Со временем на стенках микроволновой печи скапливаются частицы жира и остатков пищи, которые затвердевают из-за высокой температуры. Эти загрязнения не только портят внешний вид, но и могут стать источником неприятного запаха, влияя на вкус разогреваемых блюд. Чистка микроволновки — задача, которую не стоит откладывать, ведь регулярное удаление жира позволяет избежать больших усилий в будущем.
Один из самых известных народных методов — использование уксусной кислоты. Для приготовления смеси понадобится:
Эту жидкость необходимо поместить в микроволновую печь, включив ее на 5 минут. После нагрева нагар станет мягче благодаря испарениям уксуса, и его можно будет аккуратно стереть. Однако не все так просто:
Как отмечают эксперты, уксус подойдет для устранения свежих пятен, но с застарелыми загрязнениями он справляется не лучшим образом.
Лимон не только помогает придать блеск поверхности, но и оставляет приятный аромат. Для этого метода потребуются:
Полученный раствор отправляется в микроволновую печь на 15 минут. После завершения цикла печь рекомендуется не открывать еще 10 минут, чтобы пар проник во все уголки. Жирные следы можно будет легко убрать губкой. Однако при старых пятнах эффект будет ограничен.
— Лимонная кислота — отличный помощник в бытовых задачах, но для более стойких загрязнений она малопригодна, — утверждает Кирилл, блогер и автор канала «Двойная Порция Полезных Советов».
Если народные средства не справляются, пора обратиться к химическим решениям. Популярное средство «Антижир Бархат» из бюджетного сегмента (35,90 рублей за упаковку) было протестировано на жирных пятнах в микроволновой печи. Инструкция советует нанести гель, оставить на 15 минут, затем потереть и смыть.
В борьбе с серьезными загрязнениями лидером оказался «Азолит ГРАС». Его стоимость выше, но эффективность на порядок выше остальных. Это средство способно удалить даже многолетние следы нагара.
— Единственное, что помогло вернуть печь в идеальный вид, — Азолит. Остальные средства работают только на поверхностный жир, — поделился блогер.
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