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Posted 2 декабря, 18:33

Published 2 декабря, 18:33

Modified 2 декабря, 19:33

Updated 2 декабря, 19:33

Уфимцам ввели новые штрафы

В Уфе ввели штрафы за выгул собак

2 декабря 2024, 18:33
Фото: mkset.ru.

Уфимцам ввели новые штрафы

Горсовет башкирской столицы разъяснил, как будут работать принятые депутатами наказания за нарушение правил выгула питомцев.

Согласно требованиям законодательства, выгуливать собак можно при «обеспечении безопасности граждан, других животных и имущества» — под этим подразумевается использование поводков и намордников, если речь идёт о крупных собаках.

Помимо упомянутых требований, домашним собакам нельзя самостоятельно переходить дороги, свободно находиться во дворах, подъездах домов и других общественных местах.

Для выгула собак также существует перечень разрешённых территорий: в основном, это парки, набережные, скверы.

Физических лиц за нарушения могут оштрафовать на сумму до ₽3000.

Свора собак терроризирует жителей Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что жители Янаула пожаловались на крупную свору собак, терроризирующую горожан.

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