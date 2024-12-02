В Уфе ввели штрафы за выгул собак

Posted 2 декабря, 18:33
Published 2 декабря, 18:33
Modified 2 декабря, 19:33
Updated 2 декабря, 19:33
Согласно требованиям законодательства, выгуливать собак можно при «обеспечении безопасности граждан, других животных и имущества» — под этим подразумевается использование поводков и намордников, если речь идёт о крупных собаках.
Помимо упомянутых требований, домашним собакам нельзя самостоятельно переходить дороги, свободно находиться во дворах, подъездах домов и других общественных местах.
Для выгула собак также существует перечень разрешённых территорий: в основном, это парки, набережные, скверы.
Физических лиц за нарушения могут оштрафовать на сумму до ₽3000.
Ранее Mkset сообщал о том, что жители Янаула пожаловались на крупную свору собак, терроризирующую горожан.