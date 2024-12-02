В Уфе собака провалилась под лёд

Posted 1 декабря, 21:37
Published 1 декабря, 21:37
Modified 1 декабря, 21:39
Updated 1 декабря, 21:39
В беду попала собака, сторожившая территорию Судоремонтно-строительного завода. Как рассказал спасателям сотрудник предприятия, хвостатый помощник решил пробежать по затвердевшей реке. Вес животного тонкий лёд не выдержал и сломался, а собака стала тонуть.
Трагедии удалось избежать — спасатели в гидрокостюмах помогли сторожевому псу выбраться на берег.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собака несколько дней ждала на берегу реки погибшего хозяина.