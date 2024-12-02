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Posted 1 декабря, 21:37

Published 1 декабря, 21:37

Modified 1 декабря, 21:39

Updated 1 декабря, 21:39

В Уфе собака провалилась под лёд

В Уфе собака провалилась под лёд

1 декабря 2024, 21:37
Фото: УГЗ г. Уфы.
В столице Башкирии спасатели вызволили из смертельной ловушки животное — отчитались в Управлении гражданской защиты города.

В беду попала собака, сторожившая территорию Судоремонтно-строительного завода. Как рассказал спасателям сотрудник предприятия, хвостатый помощник решил пробежать по затвердевшей реке. Вес животного тонкий лёд не выдержал и сломался, а собака стала тонуть.

Трагедии удалось избежать — спасатели в гидрокостюмах помогли сторожевому псу выбраться на берег.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собака несколько дней ждала на берегу реки погибшего хозяина.

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