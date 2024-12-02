В Уфе собака провалилась под лёд

В беду попала собака, сторожившая территорию Судоремонтно-строительного завода. Как рассказал спасателям сотрудник предприятия, хвостатый помощник решил пробежать по затвердевшей реке. Вес животного тонкий лёд не выдержал и сломался, а собака стала тонуть.