В Уфе снесут семь магазинов

Posted 2 декабря, 14:00
Published 2 декабря, 14:00
Modified 2 декабря, 14:02
Updated 2 декабря, 14:02
В Калининском районе провели очередной рейд по незаконно установленным ларькам. В районе нашли сразу семь таких: на улицах Транспортной, Кольцевой, Олимпийской, Изыскательской, Т.Янаби, Трамвайной и Уфимское шоссе.
Проблема мелких предпринимателей заключаетсв в том, что договоры аренды земли уже закончились. Власти оперативно подготовили предписания о добровольном демонтаже ларьков в течение 10 дней, в противном случае объекты снесут власти.
Как ранее сообщал Mkset, Ахмедьянов всерьез решился взять за ларьки в подвластном районе. Сначала глава района заставил провести капремонт всех ларьков, которые не подходили под «облик района». Примечательно, что переделка ларьков в эстетичные торговые точки проводилась за счет самих предпринимателей.
Теперь Ахмедьянов плотно занялся незаконными постройками — одна за другой идет под снос.