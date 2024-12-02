В Уфе снесут семь магазинов

Как ранее сообщал Mkset, Ахмедьянов всерьез решился взять за ларьки в подвластном районе. Сначала глава района заставил провести капремонт всех ларьков, которые не подходили под «облик района». Примечательно, что переделка ларьков в эстетичные торговые точки проводилась за счет самих предпринимателей.