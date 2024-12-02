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Posted 2 декабря, 14:00

Published 2 декабря, 14:00

Modified 2 декабря, 14:02

Updated 2 декабря, 14:02

В Уфе снесут семь магазинов

В Уфе снесут семь магазинов

2 декабря 2024, 14:00
Фото: tg/Газизьян Ахмедьянов.
В Калиниском районе Уфы продолжается затеянная администрацией война с ларьками, сообщил глава района Газизьян Ахмедьянов в понедельник, 2 декабря.

В Калининском районе провели очередной рейд по незаконно установленным ларькам. В районе нашли сразу семь таких: на улицах Транспортной, Кольцевой, Олимпийской, Изыскательской, Т.Янаби, Трамвайной и Уфимское шоссе.

Проблема мелких предпринимателей заключаетсв в том, что договоры аренды земли уже закончились. Власти оперативно подготовили предписания о добровольном демонтаже ларьков в течение 10 дней, в противном случае объекты снесут власти.

Как ранее сообщал Mkset, Ахмедьянов всерьез решился взять за ларьки в подвластном районе. Сначала глава района заставил провести капремонт всех ларьков, которые не подходили под «облик района». Примечательно, что переделка ларьков в эстетичные торговые точки проводилась за счет самих предпринимателей.

Теперь Ахмедьянов плотно занялся незаконными постройками — одна за другой идет под снос.

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