В Башкирии получают меньше, а тратят — одинаково с Татарстаном

В соседнем Татарстане продуктовая корзина, хотя и оказывается несколько дороже — ₽19 000, всё же не так сильно бьёт по доходам жителей региона. Средняя з/п в Республике Татарстан составляет ₽76 900, а остаётся от этой суммы после трат на еду — уже ₽57 900.