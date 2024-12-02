В Башкирии получают меньше, а тратят — одинаково с Татарстаном

Posted 2 декабря, 18:43
Published 2 декабря, 18:43
Modified 2 декабря, 19:31
Updated 2 декабря, 19:31
Основой для расчётов экспертов послужил список продуктов из опроса среди читателей. Цены же на упомянутые позиции аналитики взяли из отчётов Росстата.
Так, в Башкирии при средней зарплате в ₽66 800 расходы на еду составят ₽18 900. Таким образом, останется после трат на продукты у среднестатистического жителя Башкортостана ₽47 900.
В соседнем Татарстане продуктовая корзина, хотя и оказывается несколько дороже — ₽19 000, всё же не так сильно бьёт по доходам жителей региона. Средняя з/п в Республике Татарстан составляет ₽76 900, а остаётся от этой суммы после трат на еду — уже ₽57 900.
Ранее Mkset сравнивал, какие суммы потратили Башкирия и Татарстан на помощь садоводам своих регионов.