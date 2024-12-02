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Posted 2 декабря, 18:43

Published 2 декабря, 18:43

Modified 2 декабря, 19:31

Updated 2 декабря, 19:31

Названа реальная стоимость продуктовой корзины в Башкирии

В Башкирии получают меньше, а тратят — одинаково с Татарстаном

2 декабря 2024, 18:43
Фото: 1MI.

Названа реальная стоимость продуктовой корзины в Башкирии

Аналитики «Банкирос» выяснили, сколько остаётся денег у жителей Башкирии от зарплаты после трат на продукты.

Основой для расчётов экспертов послужил список продуктов из опроса среди читателей. Цены же на упомянутые позиции аналитики взяли из отчётов Росстата.

Так, в Башкирии при средней зарплате в ₽66 800 расходы на еду составят ₽18 900. Таким образом, останется после трат на продукты у среднестатистического жителя Башкортостана ₽47 900.

В соседнем Татарстане продуктовая корзина, хотя и оказывается несколько дороже — ₽19 000, всё же не так сильно бьёт по доходам жителей региона. Средняя з/п в Республике Татарстан составляет ₽76 900, а остаётся от этой суммы после трат на еду — уже ₽57 900.

Татарстан оказался в два раза щедрее Башкирии
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Ранее Mkset сравнивал, какие суммы потратили Башкирия и Татарстан на помощь садоводам своих регионов.

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