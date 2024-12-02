В Башкирии лось попал в ледяной плен

Posted 2 декабря, 13:59
Published 2 декабря, 13:59
Modified 2 декабря, 14:01
Updated 2 декабря, 14:01
Недалеко от деревни Кинзебаево лось, блуждая по заснеженным просторам, оказался на середине пруда, где лед оказался слишком скользким для его массивных ног. Устав от безуспешных попыток выбраться на берег, животное потеряло силы.
По итогу, о бедственном положении лося узнали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС. Спасатели обвязали животное веревками и аккуратно вытащили его на безопасную, а главное не скользкую поверхность. После того как лось оказался на безопасной территории, он быстро пришел в себя и самостоятельно покинул место происшествия. Как стало известно, животное не пострадало и смогло вернуться к своей привычной жизни в лесу.
Как ранее сообщал Mkset, фотоловушка природного парка «Аслы-куль» запечатлела взгляд очень любопытного лося.