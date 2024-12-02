В Башкирии лось попал в ледяной плен

По итогу, о бедственном положении лося узнали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС. Спасатели обвязали животное веревками и аккуратно вытащили его на безопасную, а главное не скользкую поверхность. После того как лось оказался на безопасной территории, он быстро пришел в себя и самостоятельно покинул место происшествия. Как стало известно, животное не пострадало и смогло вернуться к своей привычной жизни в лесу.