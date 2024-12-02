Уфу ждет зимняя оттепель

Posted 2 декабря, 09:32
Published 2 декабря, 09:32
Modified 2 декабря, 09:34
Updated 2 декабря, 09:34
Во вторник, 3 декабря, жители Башкирии могут ожидать облачную погоду с редкими прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололед, который может создать некоторые трудности на дорогах. Ветер юго-западный, умеренный — 5-10 м/с, что добавит немного прохлады. Температура воздуха в ночное время будет колебаться от -1 до -6°С, а днем ожидается от 0 до -4°С.
В Уфе погода во вторник, 3 декабря, будет схожей. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, а днем обойдется без существенных осадков. Температура в Уфе ночью составит от -1 до -3°С, а днем будет держаться около 0°С.
Как ранее сообщал Mkset, последний месяц 2024 года готовит жителям Башкортостана и Уфы всего один ясный день.