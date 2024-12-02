Уфу ждет зимняя оттепель

Во вторник, 3 декабря, жители Башкирии могут ожидать облачную погоду с редкими прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололед, который может создать некоторые трудности на дорогах. Ветер юго-западный, умеренный — 5-10 м/с, что добавит немного прохлады. Температура воздуха в ночное время будет колебаться от -1 до -6°С, а днем ожидается от 0 до -4°С.