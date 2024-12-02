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Posted 2 декабря, 09:32

Published 2 декабря, 09:32

Modified 2 декабря, 09:34

Updated 2 декабря, 09:34

Уфу ждет зимняя оттепель

Уфу ждет зимняя оттепель

2 декабря 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney.
В регионе ожидается потепление и зима временно сдаст свои позиции, сообщает в понедельник, 2 декабря, прогноз Башгидромета.

Во вторник, 3 декабря, жители Башкирии могут ожидать облачную погоду с редкими прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололед, который может создать некоторые трудности на дорогах. Ветер юго-западный, умеренный — 5-10 м/с, что добавит немного прохлады. Температура воздуха в ночное время будет колебаться от -1 до -6°С, а днем ожидается от 0 до -4°С.

В Уфе погода во вторник, 3 декабря, будет схожей. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, а днем обойдется без существенных осадков. Температура в Уфе ночью составит от -1 до -3°С, а днем будет держаться около 0°С.

Как ранее сообщал Mkset, последний месяц 2024 года готовит жителям Башкортостана и Уфы всего один ясный день.

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