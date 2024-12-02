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Posted 2 декабря, 08:10

Published 2 декабря, 08:10

Modified 2 декабря, 08:41

Updated 2 декабря, 08:41

Уфимцы зимуют на Бали

Уфимцы зимуют на Бали

2 декабря 2024, 08:10
Фото: 1MI.
Зима приближается, и уфимцы, не желая мерзнуть, активно ищут теплые края для комфортной зимовки, сообщил сервис «Яндекс.Путешествия» в понедельник, 2 декабря.

Возможность удаленной работы дала уфимцам возможность провести зиму в теплых регионах. Эксперты проанализировали наиболее популярные направления у уфимцев в 2024 году.

В топ-3 по популярности оказались такие экзотические страны, как Таиланд, Вьетнам и Индонезия. Уфимцы планируют провести в Таиланде в среднем 34 дня, а перелет обойдется от ₽222 000. Вьетнам тоже не отстает: уфимцы собираются оставаться там 31 день, потратив на билеты от ₽146 000. Индонезия, известная своим Бали, манит на 24 дня в среднем своей пляжной романтикой, с билетами от ₽212 000. Турция и Объединенные Арабские Эмираты завершают парад с 31 и 27 днями отдыха соответственно — там стоимость перелета значительно ниже, что приятно радует бюджет.

Фото: Яндекс Путешествия

Что интересно, в России заметно возрос спрос на поездки в Китай — в четыре раза, что может быть связано с увеличением прямых рейсов. Так, по данным исследования, Пекин стал популярным направлением, и уфимцы, похоже, уже начали запасаться зимней одеждой для месячного визита.

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Тем временем, доля длительных путешествий в страны ближнего зарубежья продолжает сокращаться. Это видно даже на примере показателей: если в 2022 году такие поездки составляли 42%, то сейчас уехали на зимовку лишь 8% туристов. А вот зимовки внутри страны все еще держатся на 28% — высокие горы и сибирские просторы тоже кого-то привлекают.

Помимо этого, в Уфе наблюдается рост интереса к зимовкам в таких странах, как Азербайджан и Армения. Ташкент, например, стал особенно популярен с трехкратным увеличением спроса.

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