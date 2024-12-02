Уфимцы зимуют на Бали

В топ-3 по популярности оказались такие экзотические страны, как Таиланд, Вьетнам и Индонезия. Уфимцы планируют провести в Таиланде в среднем 34 дня, а перелет обойдется от ₽222 000. Вьетнам тоже не отстает: уфимцы собираются оставаться там 31 день, потратив на билеты от ₽146 000. Индонезия, известная своим Бали, манит на 24 дня в среднем своей пляжной романтикой, с билетами от ₽212 000. Турция и Объединенные Арабские Эмираты завершают парад с 31 и 27 днями отдыха соответственно — там стоимость перелета значительно ниже, что приятно радует бюджет.