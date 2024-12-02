Уфимцы требуют построить школу в отдалённом районе

Posted 1 декабря, 21:10
Published 1 декабря, 21:10
Modified 1 декабря, 21:12
Updated 1 декабря, 21:12
Просят властей о постройке учебного учреждения в посёлке Жилино. В деревне с населением в несколько тысяч человек, как указал активист, по-прежнему нет ни детского сада, ни школы.
— Детей возят в школу в Нагаево, где загруженность уже в 3 раза превышает все нормы. Соответственно, есть острая необходимость строить школу именно в самом Жилино. Однако, власти чуть было не отдали земельный участок, запланированный под школу, под строительство промышленного объекта, — высказался Рахматуллин.
Как сообщал Mkset, спор из-за постройки завода на месте проектируемой школы ранее вылился в очную встречу инциаитивной группы местных жителей с чиновниками района.