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Posted 1 декабря, 21:10

Published 1 декабря, 21:10

Modified 1 декабря, 21:12

Updated 1 декабря, 21:12

Уфимцы требуют построить школу в отдалённом районе

Уфимцы требуют построить школу в отдалённом районе

1 декабря 2024, 21:10
Фото: 1MI.
В Башкирии продолжается эпопея с возведением новой школы в посёлке Зауфимья — о страданиях жителей деревни высказался общественник Альберт Рахматуллин.

Просят властей о постройке учебного учреждения в посёлке Жилино. В деревне с населением в несколько тысяч человек, как указал активист, по-прежнему нет ни детского сада, ни школы.

— Детей возят в школу в Нагаево, где загруженность уже в 3 раза превышает все нормы. Соответственно, есть острая необходимость строить школу именно в самом Жилино. Однако, власти чуть было не отдали земельный участок, запланированный под школу, под строительство промышленного объекта, — высказался Рахматуллин.
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Как сообщал Mkset, спор из-за постройки завода на месте проектируемой школы ранее вылился в очную встречу инциаитивной группы местных жителей с чиновниками района.

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