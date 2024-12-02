Уфимцев увольняют за дебоши на корпоративах

Posted 2 декабря, 07:31
Published 2 декабря, 07:31
Modified 2 декабря, 07:59
Updated 2 декабря, 07:59
Опрос показал, что 10% уфимцев стали свидетелями увольнений сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративных вечеринках. Среди опрошенных кадровиков 6% подтвердили, что в их компаниях имели место случаи увольнения из-за «неприемлемого» поведения. Интересно, что половина этих увольнений произошла по инициативе самих сотрудников.
Ситуация усугубляется тем, что горожане старше 45 лет чаще становятся свидетелями подобных инцидентов.
— Я видел, как одного коллегу уволили за то, что он покусал начальника, — делится своим опытом один из респондентов.
В то же время молодые люди реже сталкиваются с такими ситуациями и не всегда понимают, насколько серьезными могут быть последствия несдержанности. Большинство работников (77%) не вспомнили ни одного случая увольнения из-за корпоративного дебоша.
— Глупо за это увольнять, — утверждают многие, считая, что подобные инциденты должны оставаться в рамках шуток и забавных историй.