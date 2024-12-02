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Posted 2 декабря, 07:31

Published 2 декабря, 07:31

Modified 2 декабря, 07:59

Updated 2 декабря, 07:59

Уфимцы увольняются после буйный корпоративов

Уфимцев увольняют за дебоши на корпоративах

2 декабря 2024, 07:31
Фото: 1MI.

Уфимцы увольняются после буйный корпоративов

Корпоративы — это время для расслабления и общения, но для некоторых уфимцев такие мероприятия обернулись настоящей катастрофой: результатами соответствующего опроса SuperJob поделился с Mkset в понедельник, 2 декабря.
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Опрос показал, что 10% уфимцев стали свидетелями увольнений сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративных вечеринках. Среди опрошенных кадровиков 6% подтвердили, что в их компаниях имели место случаи увольнения из-за «неприемлемого» поведения. Интересно, что половина этих увольнений произошла по инициативе самих сотрудников.

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Ситуация усугубляется тем, что горожане старше 45 лет чаще становятся свидетелями подобных инцидентов.

— Я видел, как одного коллегу уволили за то, что он покусал начальника, — делится своим опытом один из респондентов.

В то же время молодые люди реже сталкиваются с такими ситуациями и не всегда понимают, насколько серьезными могут быть последствия несдержанности. Большинство работников (77%) не вспомнили ни одного случая увольнения из-за корпоративного дебоша.

— Глупо за это увольнять, — утверждают многие, считая, что подобные инциденты должны оставаться в рамках шуток и забавных историй.
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