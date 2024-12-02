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Posted 2 декабря, 10:59

Published 2 декабря, 10:59

Modified 2 декабря, 11:03

Updated 2 декабря, 11:03

Уфимцам назвали шесть способов бросить отравлять себе жизнь

Уфимцам назвали шесть способов бросить отравлять себе жизнь

2 декабря 2024, 10:59
Фото: mkset.ru.
Врачи Республиканского госпиталя для ветеранов в Уфе поделились в понедельник, 2 декабря, рекомендациями, которые могут помочь в отказе от курения.

Зависимость от никотина является одной из наиболее опасных привычек, ведущих к летальному исходу среди людей. Научные исследования показывают явную связь между курением и такими заболеваниями, как рак, эмфизема легких, сердечно-сосудистые расстройства и другими проблемами со здоровьем. Медики из Республиканского госпиталя для ветеранов в Уфе поделились с UfaTime.ru советами, которые могут помочь в отказе от курения.

Вот шесть рекомендаций для бросающих курить:
Четко осознайте важность отказа от курения для вас;
Установите дату, с которой вы планируете прекратить курить, и морально к ней подготовьтесь;
В первое время старайтесь избегать компаний, где курение является нормой;
Сообщите близким и друзьям о вашем решении, чтобы они поддерживали вас, а не провоцировали;
Прислушивайтесь к сигналам своего организма. Проконсультируйтесь со специалистами — наркологом, пульмонологом или терапевтом;
При сильном проявлении симптомов отмены можно использовать никотиновые заместители.

Отказавшись от курения, вскоре вы заметите улучшения: пульс нормализуется, исчезнет холод в конечностях, вернутся забытые вкусы и запахи, прекратится кашель, а состояние кожи и зубов улучшится.

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