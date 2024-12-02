Уфимцам назвали шесть способов бросить отравлять себе жизнь

Posted 2 декабря, 10:59
Published 2 декабря, 10:59
Modified 2 декабря, 11:03
Updated 2 декабря, 11:03
Зависимость от никотина является одной из наиболее опасных привычек, ведущих к летальному исходу среди людей. Научные исследования показывают явную связь между курением и такими заболеваниями, как рак, эмфизема легких, сердечно-сосудистые расстройства и другими проблемами со здоровьем. Медики из Республиканского госпиталя для ветеранов в Уфе поделились с UfaTime.ru советами, которые могут помочь в отказе от курения.
Вот шесть рекомендаций для бросающих курить:
Четко осознайте важность отказа от курения для вас;
Установите дату, с которой вы планируете прекратить курить, и морально к ней подготовьтесь;
В первое время старайтесь избегать компаний, где курение является нормой;
Сообщите близким и друзьям о вашем решении, чтобы они поддерживали вас, а не провоцировали;
Прислушивайтесь к сигналам своего организма. Проконсультируйтесь со специалистами — наркологом, пульмонологом или терапевтом;
При сильном проявлении симптомов отмены можно использовать никотиновые заместители.
Отказавшись от курения, вскоре вы заметите улучшения: пульс нормализуется, исчезнет холод в конечностях, вернутся забытые вкусы и запахи, прекратится кашель, а состояние кожи и зубов улучшится.
Ранее в Уфе озвучили главные способы заражения ВИЧ — наркомания и наследственность ушли на второй план.