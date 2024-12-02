Уфимцам назвали шесть способов бросить отравлять себе жизнь

Зависимость от никотина является одной из наиболее опасных привычек, ведущих к летальному исходу среди людей. Научные исследования показывают явную связь между курением и такими заболеваниями, как рак, эмфизема легких, сердечно-сосудистые расстройства и другими проблемами со здоровьем. Медики из Республиканского госпиталя для ветеранов в Уфе поделились с UfaTime.ru советами, которые могут помочь в отказе от курения.