Уфимская школьница получила по губам от учительницы за смех

Posted 2 декабря, 13:01
Published 2 декабря, 13:01
Modified 2 декабря, 13:31
Updated 2 декабря, 13:31
Внимание прокуратуры Башкортостана привлек пост в телеграм-канале об уфимской школьнице, которая после уроков попала в травмпункт. Как пишет «Baza», восьмиклассница уфимской школы, сидящая за первой партой, спокойно ждала начала урока. Однако на перемене кто-то из одноклассников решил подшутить над учительницей, приклеив скотч на ручку двери.
Учительница попалась на детскую шутку и попыталась выбросить скотч в мусорку, но клейкая лента попала на ее обувь. Одноклассник пострадавшей, вошедший в класс, не смог сдержать смешок, чем и вызвал улыбку у девочки с первой парты.
Учительница вышла из себя и, сняв скотч, кинула его в лицо пострадавшей, а затем вовсе потребовала выйти из класса. Школьница смиренно начала собирать вещи, однако учительница, видимо, решила провести ученице дополнительные занятия по манерам — женщина кинула школьнице учебник, который попал точно в челюсть девочки.
В больнице у школьницы диагностировали ушиб нижней челюсти, ссадину слизистой нижней губы и травматический ушиб зубов. Как сообщил инсайдерский телеграм-канал, учительница своей вины не признает.
Однако региональная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет проверено соблюдение законов о безопасности детей в школе.
Ранее Mkset сообщал, что буллинг в уфимской школе закончился черепно-мозговой травмой.