Уфимская школьница получила по губам от учительницы за смех

Внимание прокуратуры Башкортостана привлек пост в телеграм-канале об уфимской школьнице, которая после уроков попала в травмпункт. Как пишет «Baza», восьмиклассница уфимской школы, сидящая за первой партой, спокойно ждала начала урока. Однако на перемене кто-то из одноклассников решил подшутить над учительницей, приклеив скотч на ручку двери.