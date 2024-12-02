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Posted 2 декабря, 13:01

Published 2 декабря, 13:01

Modified 2 декабря, 13:31

Updated 2 декабря, 13:31

Насилие в школе заинтересовало прокуратуру Уфы

Уфимская школьница получила по губам от учительницы за смех

2 декабря 2024, 13:01

Насилие в школе заинтересовало прокуратуру Уфы

Прокуратура заинтересовалась уфимской учительницей, бросившей в лицо восьмиклассницы учебник, сообщили в региональном ведомстве в понедельник, 2 декабря.

Внимание прокуратуры Башкортостана привлек пост в телеграм-канале об уфимской школьнице, которая после уроков попала в травмпункт. Как пишет «Baza», восьмиклассница уфимской школы, сидящая за первой партой, спокойно ждала начала урока. Однако на перемене кто-то из одноклассников решил подшутить над учительницей, приклеив скотч на ручку двери.

Учительница попалась на детскую шутку и попыталась выбросить скотч в мусорку, но клейкая лента попала на ее обувь. Одноклассник пострадавшей, вошедший в класс, не смог сдержать смешок, чем и вызвал улыбку у девочки с первой парты.

Учительница вышла из себя и, сняв скотч, кинула его в лицо пострадавшей, а затем вовсе потребовала выйти из класса. Школьница смиренно начала собирать вещи, однако учительница, видимо, решила провести ученице дополнительные занятия по манерам — женщина кинула школьнице учебник, который попал точно в челюсть девочки.

Фото: tg/Baza

В больнице у школьницы диагностировали ушиб нижней челюсти, ссадину слизистой нижней губы и травматический ушиб зубов. Как сообщил инсайдерский телеграм-канал, учительница своей вины не признает.

Однако региональная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет проверено соблюдение законов о безопасности детей в школе.

Ранее Mkset сообщал, что буллинг в уфимской школе закончился черепно-мозговой травмой.

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