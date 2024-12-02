Уфа богатым не нужна — вот бедным пригодится

Когда речь заходит о зимнем отдыхе, многие мечтают о теплых краях или уютных горнолыжных курортах. Но что делать тем, кто хочет провести время с минимальными затратами? Аналитики проанализировали стоимость проживания в разных городах России, и в этом контексте Уфа выделяется как один из самых экономных вариантов для отдыха в декабре 2024 года.