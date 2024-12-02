Уфа богатым не нужна — вот бедным пригодится

Posted 2 декабря, 13:05
Published 2 декабря, 13:05
Modified 2 декабря, 13:29
Updated 2 декабря, 13:29
Когда речь заходит о зимнем отдыхе, многие мечтают о теплых краях или уютных горнолыжных курортах. Но что делать тем, кто хочет провести время с минимальными затратами? Аналитики проанализировали стоимость проживания в разных городах России, и в этом контексте Уфа выделяется как один из самых экономных вариантов для отдыха в декабре 2024 года.
Столица Башкирии попала в десятку самых бюджетных мест для отдыха, заняв почетное пятое место рейтинга. Средняя стоимость проживания в Уфе составляет 2752 рубля за три ночи. Лидерами рейтинга стали курортные города Крыма и Краснодарского края: Евпатория, Ейск, Туапсе.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии активно продолжается подготовка к новогодним праздникам: в городе появятся 20 ледовых городков и 30 горок.