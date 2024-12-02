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Posted 2 декабря, 04:40

Published 2 декабря, 04:40

Modified 2 декабря, 09:02

Updated 2 декабря, 09:02

Цены на бензин взлетели в Уфе

Цены на бензин взлетели в Уфе

2 декабря 2024, 04:40
Фото: 1MI.
В Башкирии снова поднялись цены на бензин — издание Mkset сообщает в понедельник, 2 декабря, новые расценки.

Согласно данным инсайдерских телеграмм-каналов, новые ценники можно заметить на заправках всех крупных сетей в Уфе. Так, цены на топливо от компании «Башнефть» увеличились на 20 копеек за литр. Теперь АИ-95 стоит 56,40 рублей, ATUM 95 — 57,45 рублей, АИ-92 — 52,80 рублей, а дизельное топливо подорожало до 66,10 рублей. Интересно, что АИ-100 остался без изменений и по-прежнему стоит 79,75 рублей.

Не отстает и компания «Лукойл», которая также обновила свои расценки. На их заправках АИ-95 теперь стоит 59,47 рублей, АИ-92 — 55,21 рублей, а дизель — 68,25 рублей. АИ-100 в этом случае обойдется водителям в 81,98 рублей.

Фото: tg/Моя Уфа

Для сравнения, в мае 2024 года по данным Mkset, средняя стоимость АИ-92 в регионе составляла всего 49,74 рубля, а АИ-95 стоил 54,15 рубля. Таким образом, за полгода цены выросли на 3,65 и 2,25 рубля, соответственно. Дизельное топливо также не обошлось без изменений — его цена за это время увеличилась на 3,74 рубля.

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Как ранее сообщал Mkset, подержанные машины производства Поднебесной продолжают стремительными темпами набирать популярность у уфимских автолюбителей.

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