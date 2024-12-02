Цены на бензин взлетели в Уфе

Для сравнения, в мае 2024 года по данным Mkset, средняя стоимость АИ-92 в регионе составляла всего 49,74 рубля, а АИ-95 стоил 54,15 рубля. Таким образом, за полгода цены выросли на 3,65 и 2,25 рубля, соответственно. Дизельное топливо также не обошлось без изменений — его цена за это время увеличилась на 3,74 рубля.