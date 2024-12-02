Татарстан оказался в два раза щедрее Башкирии

Posted 2 декабря, 14:35
Published 2 декабря, 14:35
Modified 2 декабря, 14:38
Updated 2 декабря, 14:38
По словам руководителя Республики, за указанный период к декабрю 2024 года удалось отремонтировать 16 дорог из 20 запланированных. Это пути к СНТ в Уфе, Кумертау, а также трёх районах Башкирии. Закончить оставшиеся объекты Хабиров пообещал к концу 2024 года.
— В силу разных причин ремонт дорог в этом году мы начали достаточно поздно, этим и объясняются задержки по срокам сдачи, — оправдался глава региона.
Впрочем, Хабиров пообещал исправиться — подготовку к следующему сезону работ путём инспектирования дорог власти начали ещё в октябре 2024 года. По промежуточным итогам, было выявлено 85 км дорог, требующих ремонта.
Между тем в соседнем Татарстане, как рассказывал в интервью «МК» замглавы регионального Минсельхоза Ленар Гарипов, на ремонт дорог к СНТ в 2024 году было выделено ₽300 млн.