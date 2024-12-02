mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 14:35

Published 2 декабря, 14:35

Modified 2 декабря, 14:38

Updated 2 декабря, 14:38

Дороги к СНТ обошлись Башкирии в ₽154 млн

Татарстан оказался в два раза щедрее Башкирии

2 декабря 2024, 14:35
Фото: 1MI.

Дороги к СНТ обошлись Башкирии в ₽154 млн

Власти Башкирии за 2024 год потратили более ₽154 млн на ремонт подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) — отчитался на своих ресурсах глава региона Радий Хабиров в понедельник, 2 декабря.

По словам руководителя Республики, за указанный период к декабрю 2024 года удалось отремонтировать 16 дорог из 20 запланированных. Это пути к СНТ в Уфе, Кумертау, а также трёх районах Башкирии. Закончить оставшиеся объекты Хабиров пообещал к концу 2024 года.

— В силу разных причин ремонт дорог в этом году мы начали достаточно поздно, этим и объясняются задержки по срокам сдачи, — оправдался глава региона.

Впрочем, Хабиров пообещал исправиться — подготовку к следующему сезону работ путём инспектирования дорог власти начали ещё в октябре 2024 года. По промежуточным итогам, было выявлено 85 км дорог, требующих ремонта.

Между тем в соседнем Татарстане, как рассказывал в интервью «МК» замглавы регионального Минсельхоза Ленар Гарипов, на ремонт дорог к СНТ в 2024 году было выделено ₽300 млн.

В Башкирии начали строить новый мост
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии начали строить новый мост через реку Белую.

Читайте также:
Салават Юлаев проигрывает в голосовании на новую банкнотуВласти Уфы предлагают вакансии с зарплатой в ₽250`000Новому вице-премьеру Башкирии нужно больше денег
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Садоводы#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика