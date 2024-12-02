Татарстан оказался в два раза щедрее Башкирии

По словам руководителя Республики, за указанный период к декабрю 2024 года удалось отремонтировать 16 дорог из 20 запланированных. Это пути к СНТ в Уфе, Кумертау, а также трёх районах Башкирии. Закончить оставшиеся объекты Хабиров пообещал к концу 2024 года.