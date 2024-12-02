Свора собак терроризирует жителей Башкирии

Posted 1 декабря, 21:36
Published 1 декабря, 21:36
Modified 1 декабря, 21:38
Updated 1 декабря, 21:38
По словам автора публикации, в одном из районов города сбились 22 бродячих пса. Горожанин утверждает, что собаки «пугают людей и детей», бегая по Янаулу. На самой записи, впрочем, собаки едва ли уделяют внимание оператору, занимаясь играми друг с другом. Тем не менее автор всё же советует быть начеку.
Как это обычно бывает, публикация на больную тему вызвала спор среди зоозащитников и сторонников борьбы с бездомными животными.
— Пока не закусают ребёнка, так и будет.
— Пусть гуляют, они вам мешают?
— Они не трогают никого, у них свои дела поважнее есть, сама лично проходила около них несколько раз.
— В Казани загрызли женщину — тоже никому не мешали до поры до времени.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии мужчина надругался над собакой и сбросил её из окна многоэтажки.