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Posted 1 декабря, 21:36

Published 1 декабря, 21:36

Modified 1 декабря, 21:38

Updated 1 декабря, 21:38

Свора собак терроризирует жителей Башкирии

Свора собак терроризирует жителей Башкирии

1 декабря 2024, 21:36
Фото: Официальная группа Подслушано Янаул / Telegram.
В одном из городских сообществ Vk Янаула появилось тревожное сообщение о пугающей своре бездомных дворняг.

По словам автора публикации, в одном из районов города сбились 22 бродячих пса. Горожанин утверждает, что собаки «пугают людей и детей», бегая по Янаулу. На самой записи, впрочем, собаки едва ли уделяют внимание оператору, занимаясь играми друг с другом. Тем не менее автор всё же советует быть начеку.

Как это обычно бывает, публикация на больную тему вызвала спор среди зоозащитников и сторонников борьбы с бездомными животными.

— Пока не закусают ребёнка, так и будет.
— Пусть гуляют, они вам мешают?
— Они не трогают никого, у них свои дела поважнее есть, сама лично проходила около них несколько раз.
— В Казани загрызли женщину — тоже никому не мешали до поры до времени.
В Башкирии ищут убившего собаку зоофила
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии мужчина надругался над собакой и сбросил её из окна многоэтажки.

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