Свора собак терроризирует жителей Башкирии

По словам автора публикации, в одном из районов города сбились 22 бродячих пса. Горожанин утверждает, что собаки «пугают людей и детей», бегая по Янаулу. На самой записи, впрочем, собаки едва ли уделяют внимание оператору, занимаясь играми друг с другом. Тем не менее автор всё же советует быть начеку.