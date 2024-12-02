Строитель из Уфы стал «СуперНиндзя»

Posted 2 декабря, 09:07
Published 2 декабря, 09:07
Modified 2 декабря, 09:09
Updated 2 декабря, 09:09
Уфимский строитель-монтажник Владимир Старцев вновь поборется за звание победителя проекта «Суперниндзя» (16+). Ранее мужчина уже участвовал в шоу, в финал уфимец попал во второй раз. Финал шоу пройдет в воскресенье, 2 декабря, в 17:00 по местному времени на телеканале СТС (16+).
Участник рассказал, что хочет доказать, что невозможное — возможно.
«Я уже был в шаге от победы и убедился, что всё возможно, даже если ты простой строитель и уделяешь спорту не так много времени», — поделился уфимец.
Владимир Старцев — простой строитель из Уфы, который завоевал сердца зрителей проекта ещё в своем первом сезоне. Он не является профессиональным спортсменом, но дважды пробился в финал проекта, обогнав опытных атлетов, гимнастов, скалолазов, демонстрируя, что успех не всегда зависит от профессиональной подготовки — главное интерес и упорство.
Во время подготовки к соревнованиям Владимир стал частью уфимского комьюнити ниндзя, где участники вместе тренировались, обменивались опытом и поддерживали друг друга в стремлении к успеху. Его участие вдохновляет многих: он показывает, что даже обычный человек с настойчивостью и решимостью может добиться успеха в непростых испытаниях.
Примечательно, что уфимец стал единственным финалистом из России.
Обидно, что в пятёрке лидеров только один российский спортсмен. действительно, за рубежом этот спорт развит больше на десятилетие вперед, будет жаль, что в нашем шоу победит иностранец, — пишут в соцсетях.
Уверенно можно заявить, что уфимский строитель-монтажник отстаивает честь не только родной Башкирии, но и всей страны.
Ранее Mkset сообщал, что пенсионерам из Башкирии раздадут по ₽2000 на занятие физкультурой.