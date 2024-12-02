Строитель из Уфы стал «СуперНиндзя»

Во время подготовки к соревнованиям Владимир стал частью уфимского комьюнити ниндзя, где участники вместе тренировались, обменивались опытом и поддерживали друг друга в стремлении к успеху. Его участие вдохновляет многих: он показывает, что даже обычный человек с настойчивостью и решимостью может добиться успеха в непростых испытаниях.