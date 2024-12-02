Стать миллионером в Уфе можно за восемь лет

Для понимания общей картины: в текущем рейтинге насчитывается 17 регионов, где копить 1 миллион рублей нужно менее семи лет, против пяти регионов в исследовании 2023 года. Эксперты поясняют, что это связано как с сильно выросшей зарплатой, так и с более высокими депозитными ставками в 2024 году. Также, согласно результатам исследования, в половине регионов накопить 1 миллион рублей можно менее чем за восемь лет против немногим менее 12 лет в исследовании 2023 года.