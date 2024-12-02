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Posted 2 декабря, 10:19

Published 2 декабря, 10:19

Modified 2 декабря, 10:21

Updated 2 декабря, 10:21

Башкирия заняла 50 строчку в рейтинге миллионеров

Стать миллионером в Уфе можно за восемь лет

2 декабря 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney.

Башкирия заняла 50 строчку в рейтинге миллионеров

Аналитики подсчитали, за какой период жители того или иного региона России смогут стать рублевыми миллионерами — итоги представили в понедельник, 2 декабря.

Республика Башкортостан оказалась на 50 месте рейтинга регионов России по скорости накоплениях их жителями миллиона рублей. Аналитическое исследование, основанное на медианных зарплатах по данным Минтруда России, представил РИА Рейтинг. Авторы обзора приняли за условие то, что житель региона будет откладывать по 10% своего ежемесячного дохода по основному месту трудоустройства.

По итогам подсчетов, для того, чтобы стать миллионером в Уфе, нужно откладывать деньги более восьми лет. Причем, 16% жителям Башкирии статус миллионера не светит и через 10 лет ежемесячного пополнения сберегательного счета — так малы их доходы. На этом фоне позитивно выделяется Татарстан. Вечный визави Башкирии обосновался на 26 строке списка. Там для статуса миллионера нужно копить менее 7,5 лет, а доля безнадежно мечтающих и откладывающих деньги — всего 10,4%.

Для понимания общей картины: в текущем рейтинге насчитывается 17 регионов, где копить 1 миллион рублей нужно менее семи лет, против пяти регионов в исследовании 2023 года. Эксперты поясняют, что это связано как с сильно выросшей зарплатой, так и с более высокими депозитными ставками в 2024 году. Также, согласно результатам исследования, в половине регионов накопить 1 миллион рублей можно менее чем за восемь лет против немногим менее 12 лет в исследовании 2023 года.

Жителям Чукотского, Ямало-Ненецкого округов и Магаданской области понадобится менее пяти лет, чтобы накопить 1 миллион рублей — это быстрее, чем в других регионах, а дольше всех придется копить жителям Ингушетии и Чечни — больше десяти лет.

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Ранее Mkset рассказывал о том, как в Башкирии планируют бороться с бедностью с помощью банков.

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