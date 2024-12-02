Скорую помощь автоматизировали в Башкирии

Применяется для этого программа PostgreSQL. Её же используют и для отображения хронических заболеваний пациента — так диспетчерам становится ещё проще определить повод для обращения. По словам Рахматуллина, благодаря этим двум нововведениям время обработки вызова удалось сократить на 1-1,5 минуты.