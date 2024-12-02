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Posted 2 декабря, 14:07

Published 2 декабря, 14:07

Modified 2 декабря, 17:15

Updated 2 декабря, 17:15

Скорую помощь автоматизировали в Башкирии

Скорую помощь автоматизировали в Башкирии

2 декабря 2024, 14:07
Фото: 1MI.
Системам диспетчерских служб экстренной помощи Башкортостана стали поставлять программное обеспечение, позволяющее определять геолокацию обращающихся граждан — отчитался в ходе совещания с коллегами глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в понедельник, 2 декабря.

По словам руководителя ведомства, адрес абонентов будет определяться автоматически как при звонке со стационарного, так и с мобильного телефонов.

Применяется для этого программа PostgreSQL. Её же используют и для отображения хронических заболеваний пациента — так диспетчерам становится ещё проще определить повод для обращения. По словам Рахматуллина, благодаря этим двум нововведениям время обработки вызова удалось сократить на 1-1,5 минуты.

Врачи из Башкирии назвали главный источник ВИЧ
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Ранее Mkset сообщал о том, что врачи из Уфы назвали самые распространённые пути заражения ВИЧ на территории региона.

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