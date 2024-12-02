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Posted 2 декабря, 15:36

Published 2 декабря, 15:36

Modified 2 декабря, 18:04

Updated 2 декабря, 18:04

В Башкирии прогнозируют потепление

Сказочную погоду ждут в Башкирии

2 декабря 2024, 15:36
Фото: Изображение Midjourney.

В Башкирии прогнозируют потепление

Прогноз погоды в Уфе и Башкирии будто сошёл со страниц сказки «Двенадцать месяцев», где посреди зимы наступила весна — о резком потеплении отчитались в башкортостанском Росгидрометцентре.

Во вторник, 3 декабря, синоптики спрогнозировали в Уфе и Башкирии облачную погоду с прояснениями. Местами возможны осадки в виде мокрого снега. На дорогах образуется гололёд.

Ночью и до раннего утра температура воздуха снизится до -1°C… -6°C. Днём же показатели на термометрах достигнут положительных значений — в светлое время суток ожидаются +1°C… -4°C. Ветер — юго-западного направления, от 5 до 10 м/с.

Отметим, что в целом декабрь, если верить Башгидрометцентру, обещает быть аномально тёплым.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии заметили странности в «поведении» знаменитого водопада.

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