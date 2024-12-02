Сказочную погоду ждут в Башкирии

Posted 2 декабря, 15:36
Published 2 декабря, 15:36
Modified 2 декабря, 18:04
Updated 2 декабря, 18:04
Во вторник, 3 декабря, синоптики спрогнозировали в Уфе и Башкирии облачную погоду с прояснениями. Местами возможны осадки в виде мокрого снега. На дорогах образуется гололёд.
Ночью и до раннего утра температура воздуха снизится до -1°C… -6°C. Днём же показатели на термометрах достигнут положительных значений — в светлое время суток ожидаются +1°C… -4°C. Ветер — юго-западного направления, от 5 до 10 м/с.
Отметим, что в целом декабрь, если верить Башгидрометцентру, обещает быть аномально тёплым.