Сказочную погоду ждут в Башкирии

Ночью и до раннего утра температура воздуха снизится до -1°C… -6°C. Днём же показатели на термометрах достигнут положительных значений — в светлое время суток ожидаются +1°C… -4°C. Ветер — юго-западного направления, от 5 до 10 м/с.