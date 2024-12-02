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Posted 2 декабря, 16:15

Published 2 декабря, 16:15

Modified 2 декабря, 18:09

Updated 2 декабря, 18:09

Школьный автобус попал в аварию в Башкортостане

Школьный автобус столкнулся с внедорожником в Башкирии

2 декабря 2024, 16:15
Фото: ГАИ РБ.

Школьный автобус попал в аварию в Башкортостане

ДТП с участием школьного транспорта произошло под Чишмами — пишет в понедельник, 2 декабря, башкортостанская Госавтоинспекция.

Инцидент случился в селе Ермеево. Автобус возвращался со смены, когда в него врезалась отечественная «Нива». Столкновение, как указала ГАИ, допустил водитель внедорожника.

К счастью, детей в момент ДТП в транспортном средстве не было. Сами водители также не пострадали, однако автобус и легковушка получили механические повреждения.

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Ранее Mkset сообщал об аварии с трагическим исходом, случившейся в Караидельском районе Республики Башкортостан. На трассе в результате встречного ДТП погиб 65-летний мужчина.

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