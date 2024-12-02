Школьный автобус столкнулся с внедорожником в Башкирии

Posted 2 декабря, 16:15
Published 2 декабря, 16:15
Modified 2 декабря, 18:09
Updated 2 декабря, 18:09
Инцидент случился в селе Ермеево. Автобус возвращался со смены, когда в него врезалась отечественная «Нива». Столкновение, как указала ГАИ, допустил водитель внедорожника.
К счастью, детей в момент ДТП в транспортном средстве не было. Сами водители также не пострадали, однако автобус и легковушка получили механические повреждения.
Ранее Mkset сообщал об аварии с трагическим исходом, случившейся в Караидельском районе Республики Башкортостан. На трассе в результате встречного ДТП погиб 65-летний мужчина.