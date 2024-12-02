Серийный убийца из Уфы выйдет на свободу

В 2016 году Масалимов вновь вышел на свободу, но и в этот раз долго на ней не пробыл — спустя два года после освобождения рецидивист едва не убил хозяина квартиры, где проживал. Масалимов нанёс потерпевшему пять ударов ножом. Срок должен подойти к концу ещё до Нового 2025 года.