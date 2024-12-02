Серийный убийца из Уфы выйдет на свободу

Posted 1 декабря, 21:52
Published 1 декабря, 21:52
Modified 1 декабря, 21:54
Updated 1 декабря, 21:54
Напомним, Анвар Масалимов в 1980 году зарезал своего собутыльника и отсидел 15 лет в колонии Пермского края. В 1991 году убийца вышел на свободу по УДО и задушил своего приятеля в ходе ссоры, после чего расчленил его тело. Мужчину приговорили к смертной казни, однако из-за моратория он смог её избежать.
В 2016 году Масалимов вновь вышел на свободу, но и в этот раз долго на ней не пробыл — спустя два года после освобождения рецидивист едва не убил хозяина квартиры, где проживал. Масалимов нанёс потерпевшему пять ударов ножом. Срок должен подойти к концу ещё до Нового 2025 года.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе из-за юридических тонкостей мужчина смог избежать ответственности за убийство, совершённое им в 1990-х годах.