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Posted 1 декабря, 21:52

Published 1 декабря, 21:52

Modified 1 декабря, 21:54

Updated 1 декабря, 21:54

Серийный убийца из Уфы выйдет на свободу

Серийный убийца из Уфы выйдет на свободу

1 декабря 2024, 21:52
Фото: Федеральная служба исполнения наказаний России.
Известный советский расчленитель выйдет на свободу уже в декабре 2024 года — как пишет РИА Новости, выпустить рецидивиста с дурной славой могут уже в третью неделю месяца.

Напомним, Анвар Масалимов в 1980 году зарезал своего собутыльника и отсидел 15 лет в колонии Пермского края. В 1991 году убийца вышел на свободу по УДО и задушил своего приятеля в ходе ссоры, после чего расчленил его тело. Мужчину приговорили к смертной казни, однако из-за моратория он смог её избежать.

В 2016 году Масалимов вновь вышел на свободу, но и в этот раз долго на ней не пробыл — спустя два года после освобождения рецидивист едва не убил хозяина квартиры, где проживал. Масалимов нанёс потерпевшему пять ударов ножом. Срок должен подойти к концу ещё до Нового 2025 года.

В Уфе безнаказанно убили человека
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе из-за юридических тонкостей мужчина смог избежать ответственности за убийство, совершённое им в 1990-х годах.

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