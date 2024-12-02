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Posted 2 декабря, 13:28

Published 2 декабря, 13:28

Modified 2 декабря, 13:45

Updated 2 декабря, 13:45

Семейная ипотека в Уфе превратилась в миф

Семейная ипотека в Уфе превратилась в миф

2 декабря 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney.
Льготная ипотека всё ещё доступна для семей с детьми до 6 лет, и ставка составляет 6%. Это звучит заманчиво, но на деле оказывается, что получить такую ипотеку не так-то просто, сообщил федеральный портал «Мир квартир» в понедельник, 2 декабря.

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Уфе составляет около ₽8,25 млн. Семье с детьми нужно внести первоначальный взнос около ₽2,250, что уже составляет 27% от стоимости квартиры. Лимит кредита в столице Башкирии — 6 миллионов рублей, а ежемесячный платеж составит около ₽36 тысяч. Возникает ощущение, что от «Семейной ипотеки» в Уфе осталось одно название, так как условия кредитования выглядят неподъемными и не соответствуют рыночной обстановке.

Если сравнить с другими городами, ситуация выглядит так: в Москве средняя цена двухкомнатной квартиры — около ₽22,5 млн, первый взнос здесь может достигать ₽10,5 млн, что почти 47% от стоимости. В Казани средняя цена жилья составляет около ₽8,5 млн, и первый взнос может составлять 50%.

Кажется, ситуация в Уфе выглядит не так плохо, однако в Краснодаре, к примеру, и квартиры стоят меньше — примерно 6,5 миллионов рублей, и первый взнос здесь 20%, что делает покупку жилья более доступной.

Ситуации в регионах очень разнятся. Уфа в рейтинге, кажется, остается «середнячком». Однако если опустить сравнения и погрузиться в реальность столицы Башкирии, «Семейную ипотеку» семьи, конечно, могут использовать, но только в качестве сказки, которую будут рассказывать детям и даже взрослым темными вечерами в старых квартирах.

Ранее Mkset сообщал, что Минтруда Башкирии презентовал программу по борьбе с бедностью в регионе.

Уфимцы скатываются в ипотечную яму
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