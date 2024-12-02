Семейная ипотека в Уфе превратилась в миф

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Уфе составляет около ₽8,25 млн. Семье с детьми нужно внести первоначальный взнос около ₽2,250, что уже составляет 27% от стоимости квартиры. Лимит кредита в столице Башкирии — 6 миллионов рублей, а ежемесячный платеж составит около ₽36 тысяч. Возникает ощущение, что от «Семейной ипотеки» в Уфе осталось одно название, так как условия кредитования выглядят неподъемными и не соответствуют рыночной обстановке.