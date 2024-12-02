Семейная ипотека в Уфе превратилась в миф

Posted 2 декабря, 13:28
Published 2 декабря, 13:28
Modified 2 декабря, 13:45
Updated 2 декабря, 13:45
Средняя цена двухкомнатной квартиры в Уфе составляет около ₽8,25 млн. Семье с детьми нужно внести первоначальный взнос около ₽2,250, что уже составляет 27% от стоимости квартиры. Лимит кредита в столице Башкирии — 6 миллионов рублей, а ежемесячный платеж составит около ₽36 тысяч. Возникает ощущение, что от «Семейной ипотеки» в Уфе осталось одно название, так как условия кредитования выглядят неподъемными и не соответствуют рыночной обстановке.
Если сравнить с другими городами, ситуация выглядит так: в Москве средняя цена двухкомнатной квартиры — около ₽22,5 млн, первый взнос здесь может достигать ₽10,5 млн, что почти 47% от стоимости. В Казани средняя цена жилья составляет около ₽8,5 млн, и первый взнос может составлять 50%.
Кажется, ситуация в Уфе выглядит не так плохо, однако в Краснодаре, к примеру, и квартиры стоят меньше — примерно 6,5 миллионов рублей, и первый взнос здесь 20%, что делает покупку жилья более доступной.
Ситуации в регионах очень разнятся. Уфа в рейтинге, кажется, остается «середнячком». Однако если опустить сравнения и погрузиться в реальность столицы Башкирии, «Семейную ипотеку» семьи, конечно, могут использовать, но только в качестве сказки, которую будут рассказывать детям и даже взрослым темными вечерами в старых квартирах.
Ранее Mkset сообщал, что Минтруда Башкирии презентовал программу по борьбе с бедностью в регионе.