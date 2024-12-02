Сегодня в Уфе

Posted 1 декабря, 21:45
Published 1 декабря, 21:45
Modified 1 декабря, 21:47
Updated 1 декабря, 21:47
В понедельник, 2 декабря, в Уфе ожидаются облачная погода и небольшой снег. Ветер западный — 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2°C…-4°C, днем около 0°C.
Как гласит график «Уфаводоканала», на понедельник, 2 декабря, снабжающая организация собирается произвести два отключения воды в Ленинском районе.
Попадут под него следующие адреса:
Итого — пять жилых домов, школа и ЦТП.
Воды в этих домах не будет с 11:00 до 23:00.
Ещё одно отключение запланировали в Орджоникидзевском районе Уфы:
Памятник-символ башкирской столицы сдал позиции в «выборах» на дизайн изображения обновлённых купюр номиналом ₽1000 — свидетельствуют данные на сайте Центробанка.
Напомним, ЦБ объявил конкурс на новый облик «тысячерублёвой» банкноты — на ней должно появиться изображение одного из значимых объектов Приволжского федерального округа.
Со старта голосования фаворитом стал памятник Салавату Юлаеву в Уфе, однако вскоре мемориал башкирскому герою уступил другому «сопернику».
К понедельнику, 2 декабря, первое место с уверенными отрывом занимает скоростной теплоход «Метеор» с 43,8 тыс. голосами. Салават Юлаев же идёт на втором месте с 31,6 тыс.
Власти столицы Башкирии назвали очередную дату конца работ во многострадальной рекреационной зоне — дедлайны сити-менеджер Ратмир Мавлиев обозначил в ходе совещания с подчинёнными.
Напомним, Парк имени лесоводов Башкирии закрыли на реконструкцию весной 2024 года. Сперва мэрия обещала завершить работы в сентябре, в течение осени сроки открытия общественного пространства неоднократно переносились. В самом парке до сих пор стоят объявления о сдаче объекта к 15 ноября. Теперь власти обещают, что открыт парк будет в начале декабря. Точной даты на этот раз называть не рискнули.
В Башкирии продолжают требовать возведения новой школы в зауфимском посёлке Жилино. В деревне с населением в несколько тысяч человек нет ни детского сада, ни школы.
— Детей возят в школу в Нагаево, где загруженность уже в 3 раза превышает все нормы. Соответственно, есть острая необходимость строить школу именно в самом Жилино. Однако, власти чуть было не отдали земельный участок, запланированный под школу, под строительство промышленного объекта, — высказался активист Альберт Рахматуллин.
Глава Башкирии в понедельник, 2 декабря, планирует провести еженедельное совещание с коллегами. Что будут обсуждать чиновники — в материале Mkset.