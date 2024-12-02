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Posted 1 декабря, 21:45

Published 1 декабря, 21:45

Modified 1 декабря, 21:47

Updated 1 декабря, 21:47

Сегодня в Уфе

Сегодня в Уфе

1 декабря 2024, 21:45
Фото: Олег Котов / Telegram.
Рассказываем всё, что нужно знать к понедельнику, 2 декабря, и обозреваем события минувшего дня.

Погода в Уфе

В понедельник, 2 декабря, в Уфе ожидаются облачная погода и небольшой снег. Ветер западный — 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2°C…-4°C, днем около 0°C.

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Отключения воды в Уфе

Как гласит график «Уфаводоканала», на понедельник, 2 декабря, снабжающая организация собирается произвести два отключения воды в Ленинском районе.

Попадут под него следующие адреса:

  • Маркса, 40;
  • Достоевского, 47;
  • Революционная, 14;
  • Достоевского, 45, ;
  • Революционная, 14;
  • Революционная, 12;
  • Карима, 53.

Итого — пять жилых домов, школа и ЦТП.

Воды в этих домах не будет с 11:00 до 23:00.

Ещё одно отключение запланировали в Орджоникидзевском районе Уфы:

  • Уфимское шоссе, 10, 12,14,16,16а, 20А;
  • Макарова, 14, включая «дробные» адреса;
  • Трамвайная, 1 и 1/1;
  • Макарова, 5 и 5/1;
  • Панфилова, 7;
  • Шота Руставели, 39, 41, 41/1
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Перекрытия дорог в Уфе

  • До 10 декабря запрещён проезд по улице Мусы Гареева в связи с проведениемтМеждународной недели бизнеса. Мероприятие проходят во Дворце борьбы;
  • Половина Шакшинского моста остаётся закрытой до конца декабря 2024 года.

«Мотор» обгоняет Салавата Юлаева

Памятник-символ башкирской столицы сдал позиции в «выборах» на дизайн изображения обновлённых купюр номиналом ₽1000 — свидетельствуют данные на сайте Центробанка.

Напомним, ЦБ объявил конкурс на новый облик «тысячерублёвой» банкноты — на ней должно появиться изображение одного из значимых объектов Приволжского федерального округа.

Со старта голосования фаворитом стал памятник Салавату Юлаеву в Уфе, однако вскоре мемориал башкирскому герою уступил другому «сопернику».

К понедельнику, 2 декабря, первое место с уверенными отрывом занимает скоростной теплоход «Метеор» с 43,8 тыс. голосами. Салават Юлаев же идёт на втором месте с 31,6 тыс.

Салават Юлаев проигрывает в голосовании на новую банкноту
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Многострадальный парк

Власти столицы Башкирии назвали очередную дату конца работ во многострадальной рекреационной зоне — дедлайны сити-менеджер Ратмир Мавлиев обозначил в ходе совещания с подчинёнными.

Напомним, Парк имени лесоводов Башкирии закрыли на реконструкцию весной 2024 года. Сперва мэрия обещала завершить работы в сентябре, в течение осени сроки открытия общественного пространства неоднократно переносились. В самом парке до сих пор стоят объявления о сдаче объекта к 15 ноября. Теперь власти обещают, что открыт парк будет в начале декабря. Точной даты на этот раз называть не рискнули.

Уфимский парк лесоводов откроют зимой
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Жилинская эпопея

В Башкирии продолжают требовать возведения новой школы в зауфимском посёлке Жилино. В деревне с населением в несколько тысяч человек нет ни детского сада, ни школы.

— Детей возят в школу в Нагаево, где загруженность уже в 3 раза превышает все нормы. Соответственно, есть острая необходимость строить школу именно в самом Жилино. Однако, власти чуть было не отдали земельный участок, запланированный под школу, под строительство промышленного объекта, — высказался активист Альберт Рахматуллин.
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На повестке у Хабирова

Глава Башкирии в понедельник, 2 декабря, планирует провести еженедельное совещание с коллегами. Что будут обсуждать чиновники — в материале Mkset.

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