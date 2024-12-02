Сегодня в Уфе

Напомним, Парк имени лесоводов Башкирии закрыли на реконструкцию весной 2024 года. Сперва мэрия обещала завершить работы в сентябре, в течение осени сроки открытия общественного пространства неоднократно переносились. В самом парке до сих пор стоят объявления о сдаче объекта к 15 ноября. Теперь власти обещают, что открыт парк будет в начале декабря. Точной даты на этот раз называть не рискнули.