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Posted 2 декабря, 04:58

Published 2 декабря, 04:58

Modified 2 декабря, 09:00

Updated 2 декабря, 09:00

Салават Юлаев уступает в голосовании на новую банкноту

Салават Юлаев уступает в голосовании на новую банкноту

2 декабря 2024, 04:58
Фото: 1MI.
Памятник Салавату Юлаеву, первоначально лидировавший в голосовании за символ новой банкноты в 1000 рублей, уступил первое место другому претенденту, сообщает в понедельник, 2 декабря, Банк России.

Центральный банк России проводит общественное голосование по выбору изображения для оборотной стороны обновлённой купюры достоинством в 1000 рублей. В конкурсе участвуют 25 значимых объектов Приволжского федерального округа. Хотя в начале голосования памятник Салавату Юлаеву в Уфе уверенно лидировал, то на 2 декабря первое место занял скоростной теплоход «Метеор», набравший 44,4 тысячи голосов. Салават Юлаев теперь на втором месте с 32,7 тысячами голосов.

Заметный разрыв в количестве голосов продемонстрировали лидеры и «отстающие» участники конкурса. Некоторые объекты, например, Музей народного творчества в Пензе, Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина, парусная волжская барка и Центр семьи «Казан», набрали менее тысячи голосов.

Голосование продолжается, и окончательные результаты будут известны после его завершения, 12 декабря 2024 года.

Блогер Поздняков выступил против Салавата Юлаева на ₽1000
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