Салават Юлаев уступает в голосовании на новую банкноту

Posted 2 декабря, 04:58
Published 2 декабря, 04:58
Modified 2 декабря, 09:00
Updated 2 декабря, 09:00
Центральный банк России проводит общественное голосование по выбору изображения для оборотной стороны обновлённой купюры достоинством в 1000 рублей. В конкурсе участвуют 25 значимых объектов Приволжского федерального округа. Хотя в начале голосования памятник Салавату Юлаеву в Уфе уверенно лидировал, то на 2 декабря первое место занял скоростной теплоход «Метеор», набравший 44,4 тысячи голосов. Салават Юлаев теперь на втором месте с 32,7 тысячами голосов.
Заметный разрыв в количестве голосов продемонстрировали лидеры и «отстающие» участники конкурса. Некоторые объекты, например, Музей народного творчества в Пензе, Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина, парусная волжская барка и Центр семьи «Казан», набрали менее тысячи голосов.
Голосование продолжается, и окончательные результаты будут известны после его завершения, 12 декабря 2024 года.