Салават Юлаев уступает в голосовании на новую банкноту

Центральный банк России проводит общественное голосование по выбору изображения для оборотной стороны обновлённой купюры достоинством в 1000 рублей. В конкурсе участвуют 25 значимых объектов Приволжского федерального округа. Хотя в начале голосования памятник Салавату Юлаеву в Уфе уверенно лидировал, то на 2 декабря первое место занял скоростной теплоход «Метеор», набравший 44,4 тысячи голосов. Салават Юлаев теперь на втором месте с 32,7 тысячами голосов.